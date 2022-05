Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

La presión aumenta, pero la estrategia igual

La presión a autoridades federales cada vez mayor, municipios tomados por el crimen organizado, autoridades electas relacionadas con grupos delincuenciales, carreteras de la muerte en el norte y centro del país y por si fuera poco, autodefensas en Pantelhó que empiezan a tomar control de poblados convencidos de que la autoridad no moverá un ápice la estrategia en Seguridad. La presión del presidente ante cifras de homicidios dolosos sin precedente en el país, lo obligan a anunciar estrategia en 50 de los más violentes municipios, mismo discurso y misma razón que el ex presidente Peña Nieto en agosto del 2016 y que aún con órdenes de confrontar con la fuerza del estado no tuvo resultados. ¿Por qué hoy, sin estrategia, sin metas y con métodos de abrazos y no balazos, obtendríamos resultados diferentes? Iluso es pensar que esta novedad podrá mitigar el caos de crimen y el fortalecimiento, crecimiento y extensión de grupos delincuenciales si no se enfrenta al crimen con los mismos métodos que ellos usan. Nuestros soldados, sean de la corporación que sean, seguirán expuestos a una guerra sin fusil, a una ola de violencia tratando de mitigarla sólo con presencia. Las soluciones que López Obrador anuncia e insiste una y otra vez, son adecuadas, pero a largo plazo, hoy imposible que con programas sociales, grupos de narcotraficantes dejen la droga para recibir 2500 pesos mensuales. El abandono y la corrupción de todas las administraciones pasadas e incluso presentes, han cavado el tejido social de una forma insultante y en este rubro, ni los pasados ni los presentes, han mostrado voluntad en atender las causas que originan la vida criminal. Nadie desea que las fuerzas del estado sean parte de una guerra sangrienta, ni pretender que al exigir acciones sean sólo acribillar a delincuentes, para eso existe la profesionalización de quienes están al frente de Seguridad Nacional, para eso la GN será comandada por el SEDENA, para eso existen estrategas y no improvisados como lo fue Durazo en el único operativo crucial de esta administración. Si pretendemos aún seguir con la misericordia por delante sin repeler las agresiones a soldados, marinos, policías y ciudadanos, crecerán grupos criminales y autodefensas a un grado que será muy difícil parar, logrando que este sexenio pase a la historia como el peor fracaso en Seguridad Nacional. Pantelhó decidió hacer frente a lo que el estado y la federación se rehúsan a atender. Se suma a municipios que se niegan a aceptar la ingobernabilidad que el gobierno insiste en negar, pero que al ver situaciones como la Aguililla, no se puede nombrar de otra forma. La inexistencia del Estado de Derecho traducida en ingobernabilidad crece a pesar de que el presidente defienda lo contrario, en la mañanera la SSPC Rosa Ícela advierte que actuará con la misma energía con la que lo hace el presidente, hizo énfasis en su exigencia al pedir resultados. Si fuera cierta esa exigencia para evaluar la estrategia, el primero en haber sido destituido hubiera sido Alfonso Durazo seguido de la misma Rosa Ícela, pues desde el día uno en que fue nombrada y desde el día en que pudo tomar posesión no ha hecho nada y como si no tuviera que atender algo de vital importancia como el Gabinete de Seguridad, hoy es nombrada coordinadora de vacunación anti COVID en Puebla. El ejército además de patrullar calles y carreteras brindando seguridad, está en funciones de construcción, administración y control de vacunas y la SSPC quien encabeza Seguridad Nacional, cuando menos en papel, coordinará vacunación en un estado.

DE IMAGINARIA

Resultados electorales obligaron a la Jefa de Gobierno de la CDMX hacer cambios sustanciales en su equipo. El último que se rumora en el Gabinete de Seguridad es el del SSC Omar Harfush.