Marco Antonio Cabrera Alfaro

Las acciones en coordinación, dan buenos resultados: Vila Chávez

• Obtiene FGR seis vinculaciones a proceso por transporte de migrantes

• Con acciones en conjunto que se han venido desarrollando en esta delegación, la FGR les da fiel cumplimiento a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad: ALVICHA

Luego de manifestar que las acciones emprendidas en conjunto y solidaridad con los tres órdenes de gobierno da buenos resultados el delegado de la fiscalía general de la república en esta entidad Alejandro Vila Chávez señaló que entre unas de las acciones llevadas hace escasos días esta la que el MP adscrito a la delegación de la FGR obtuvo vinculación a proceso contra seis personas por su probable responsabilidad por el delito de transporte por el territorio nacional, con el objetivo de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, con la agravante de transportar menores de edad. El fiscal de la federación agregó que las vinculaciones llevadas a cabo corresponden a tres carpetas de investigación, en la primera de acuerdo a los hechos, el pasado seis de enero, elementos de la Guardia Nacional, pusieron a disposición de la FGR a Humberto “G”, por transportar en la cabina de un tractocamión a siete personas indocumentadas (cuatro de nacionalidad cubana y tres de nacionalidad guatemalteca), dos de ellos menores de edad; por lo que los hoy imputados fueron detenidos en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) que se ubica en el municipio de Huixtla, Chiapas. En base a ello -dijo- el Ministerio Público Federal (MPF), presentó los datos de prueba, al Juez de Control, quien dictó vinculación a proceso y como medida cautelar presentación periódica cada mes; además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria. Así mismo Vila Chávez, detalló que, en la segunda carpeta de investigación, elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), detuvieron a Samuel “W” y Víctor “E” de nacionalidad hondureña, por transportar de manera ilegal a siete personas indocumentadas, mismas que pusieron a disposición de la FGR en su subsede en Tapachula. Por esos hechos los imputados fueron detenidos en el puesto de revisión migratoria denominado “Viva México” que se ubica en el municipio de Tapachula; cuando al hacer revisión de un tractocamión, encontraron en el camarote de la cabina a siete personas, sin documentación para su estancia legal en el país, cinco eran de nacionalidad cubana y dos originarios de la India. Por esas ilícitos el MPF logró que el Juez de Control, dictara vinculación a proceso y como medida cautelar presentación periódica cada mes; además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria. También comento que, en la tercera carpeta de investigación, el pasado 23 de enero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), puso a disposición de esta representación federal a Juan “L”, Fernando “C” y Felipe “V”, por transportar en un tractocamión a 65 personas de nacionalidad cubana (cinco de ellos menores de edad). Por esos hechos -dijo- El Ministerio Público Federal presentó datos de prueba suficiente para que el Juez de la Causa formulará imputación y vinculó a proceso a los tres imputados e impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa justificada y fijó un plazo de tres meses de investigación complementaria. Es así que con esas acciones y otras más que se han venido desarrollando en esta delegación, acoto, la FGR le da fiel cumplimiento a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad…sin comentarios

NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO PARA LOS QUE MENOS TIENEN: ERA

En otros temas déjame comentarte amigo lector que nos informaban que el senador comiteco Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de gestionar más apoyos sociales para Chiapas. (no está haciendo campaña no confundan la gestoría). En esa reunión según se supo el senador señaló de la importancia de trabajar de la mano y de manera más intensa a través de una agenda prioritaria entre el Senado y la secretaría a su cargo, al mismo tiempo el senador comiteco Ramírez Aguilar, manifestó su pleno reconocimiento al arduo trabajo que se ha realizado a favor de los grupos vulnerables como los adultos mayores, a quienes se les ha ayudado a solventar gastos prioritarios como medicamentos, gracias al apoyo que perciben. En ese sentido Ramírez Aguilar exhortó que se debe seguir trabajando a favor de las personas con discapacidad, quienes, a pesar de recibir un apoyo, aún falta ocuparse de ellos para incorporarlos a la sociedad. Más adelante subrayó que, “En Chiapas, sobre todo en las regiones de la Sierra, Selva, Altos, aún nos falta incorporar a más jóvenes dentro de los programas sociales, a través de becas, mismas que sirven para solventar sus colegiaturas y gastos en sus estudios. Porque -dijo- de acuerdo a los datos arrojando por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) quien reportó que, a escala nacional, solo 25 por ciento de los hogares recibe algún programa de gobierno. Al final acoto, que ante todo ello debemos entender que aún falta mucho por hacer, empero, No obstante, seguiremos insistiendo y trabajando para que miles de hogares mexicanos reciban este tipo de apoyos sociales…sin comentarios

Y ya para terminar déjame comentarte amigo lector que, en el municipio de Salto de Agua, el Gobernador Constitucional Rutilio Escandón Cadenas, acompañado por Sergio Alejandro Aguilar Rivera, Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entregaron 58 moto patrullas, 1 patrulla tipo pick up, kits de uniformes completos y equipo táctico, a las y los elementos de seguridad de este municipio… sin comentarios…por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS