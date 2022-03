Poder y Dinero

López Gatell, el estorbo criminal

* Ómicron, aterroriza gobiernos * México pasmado e inmóvil * 4ª oleada de Covid, mortal *La estupidez es contagiosa *@HlGatell más neoliberal que Salinas * Médicos en BCS por más medicinas * Buylla encaprichado por Telleache * Pese a Ómicron Sheinbaum no frenará actividades * UPS, RSC

Las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato.

Arnold J. Toynbee (1889-1975) Historiador inglés.

Víctor Sánchez Baños

Una vez más aparece el “doctor muerte” como el principal asesor de la Cuarta Transformación, que podría llevar al país a enfrentar nuevas cepas como Ómicron y la cuarta oleada de contagios, a un estado de indefensión.

Mientras López Obrador, quiere que sea de “seguridad nacional”, sus obras para obtener permisos inmediatos de todas las autoridades federales, estatales y municipales, y violar los derechos de los afectados por sus decisiones, sin darle la oportunidad de un amparo, deja fuera de esa categoría las verdaderas amenazas a la vida de miles, cientos de miles y hasta millones de mexicanos.

Nuestra salud es más valiosa que las obras icónicas del gobierno y la desesperación y obsesión de mantenerse en el poder esta camada de políticos ignorantes, prejuiciosos, prepotentes y, en muchos casos, imprudentes y estúpidos.

La torpeza con que se ha manejado la pandemia, es un insulto a la inteligencia de la mayoría de los mexicanos.

ENCARGADO DEL DESPACHO

El responsable, el subsecretario Hugo López, porque el secretario no tiene la energía suficiente para enfrentar la pandemia de Covid19, una vez más miente al Presidente López Obrador, sobre el impacto de la crisis sanitaria en todo el planeta.

Ha demostrado incapacidad y negligencia en casi 2 años del embate del SARS-COV2, que ha enviado a la muerte, según estimaciones estadísticas del INEGI, a más de 750 mil mexicanos, derrotadas por esta enfermedad de las vías respiratorias.

Creo estar convencido que Hugo no busque la muerte de miles de persona. Sin embargo, sus actos hablan en contrario. Su impericia y las decisiones tomadas lo llevan a sembrar la duda que pudieron haber muerto mucho menos mexicanos si se hubieran aplicado medicas similares a oras naciones donde el índice de mortandad ha sido menor. A ello se le llama homicidio por omisión.

Con la nueva cepa Ómicron, la pretende desestimar el político. Dice que, a información de esta variante del coronavirus, que ha empezado a difundirse sobre sus riesgos, “es desproporcionada a lo que muestra la evidencia científica existente”.

Abundó el jovenazo: “No se ha demostrado que (la variante) sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune por las vacunas”.

En las naciones más desarrolladas, en las que el porcentaje de vacunación en todos los esquemas, es elevado, y que incluso se ha iniciado la vacunación de respaldo (la tercera dosis), suspendieron los viajes de Sudáfrica y de los países en donde se han detectado esta cepa.

Pero, para Hugo López, “las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos.

Alguien que se califica de desproporcionada la información, as decisiones de líderes de Estado y gobierno de otras naciones ante la amenaza a sus pueblos, es irresponsable, incongruente, ignorante y vil.

Habla que no hay evidencia científica. Que falta de rigor académico del burócrata. No hay evidencia científica, porque apenas el 5 de noviembre se conoció de esta nueva variable del Covid. Además, lo que se tiene de “evidencia” es suficiente para tomar medidas inmediatas, es el comportamiento de las muestras de esta variable que se transmite más rápidamente y no se ha comprobado si las vacunas pueden contener sus efectos en la salud de las personas.

Esto es suficiente para tomas medidas.

Además, dice que el aislamiento afecta a la economía Ahora este tipo me salió más neoliberal que Salinas. A cuidar la economía, a pesar del costo en muertes es una vil acción política que lleva a un abismo al Presidente, su amado jefe.

¿Sabrá López más que los científicos que tienen educación y equipos de alta tecnología, sobre la variante Ómicron?

Quizá tenemos a una eminencia científica y médica que son su mesiánica voz pueda frenar la pandemia en México.

Pero, como dudo del talento médico de López Gatell, prefiero que se exijan a viajeros internacionales una prueba de PCR anticovid y un certificado de vacunación Así no frenamos las ansias económicas y Neoliberales del subsecretario de Prevención de la Salud.

Así lo hacen los países desarrollados y México no debería desestimar esas medidas.

No se cierran las fronteras, pero se aumentan un poco más las medidas de prevención.

Imagínense cuál es el nivel de desamparo e indefensión que tenemos, que con tan poco veo un avance.

Y, Hugo López Gatell puede dormir con tantas muertes a cuestas.

PODEROSOS CABALLEROS

Médicos exigen herramientas

Liliana Patricia Bolaños Sánchez tomó posesión como presidenta del Colegio de Médicos Cirujanos de Baja California Sur. Ante autoridades sanitarias de esa entidad que gobierna Víctor Castro, que en circunstancias apremiantes el gobierno del estado y el federal, deben poner a su alcance lo que es necesario para auxiliar a sus pacientes y prevenir a la comunidad, para mejorar el abastecimiento de medicamentos, tratamientos, instalaciones. La pandemia, recalcó, dejará secuelas en personas, instituciones, naciones, en el mundo, cuyas líneas trascienden ya a una generación global y que definirá la historia, más allá de la medicina, los siguientes años. Muy cierto.

Álvarez Buylla, pequeña dictadora

La directora del CONACYT, Elena Álvarez Buylla, sospechosamente está encaprichada por José Romero Telleache. Lo impuso como director en el CIDE, organismo de investigaciones económicas y sociales que apoya a gobiernos federal, estatales y municipales. Telleache, es repudiado por la comunidad académica, investigadores y estudiantes. Lo peor del caso, lo que antes era un orgullo formar parte de ese instituto hoy es una vergüenza. Todo lo que toca Álvarez Buylla lo ensucia o lo destroza. ¿Ese es el objetivo de la 4T? Por lo pronto, estudiantes ante la decisión de la jefa de Conacyt de imponer a su dictadorcito (aun más chiquito), como director, tomaron las instalaciones. ¿Acaso hay una competencia de quien es el que más gansadas comete?

Ómicron

Ya decidió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que no se frenarán las actividades masivas y que no habrá cierre de acciones económicas. E impresionante como se manejan en el gobierno socialista. Necesitan dinero de impuestos para comprar conciencias y para ello deben ponerse a trabajar para que se generé dinero al gobierno. Muera quien muera.

Quintana Roo

En la 10ª entrega de los premios Reed Latino 2021, organizados por la revista Campaigns & Elections, Quintana Roo ganó tres: Mejor Campaña de Informe de Gobierno; Mejor Spot de TV de más de 60 Segundos en Campaña Gubernamental y Mejor slogan de Informe de Gobierno. Fernando Mora, coordinador de Comunicación Social recibió los reconocimientos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UPS

La empresa de paquetería UPS México, liderada por Wilfredo Ramos y el gobierno de Querétaro, que encabeza Mauricio Kuri, buscan internacionalizar a las MiPymes del estado a través de un concurso que consistió en cursar ocho módulos de capacitación y la realización de un ensayo con el tema: “¿Por qué quieres internacionalizar tu negocio? Lo anterior, con la finalidad de reconocer a las MiPyMEs queretanas que se han abierto camino en la cadena de suministro. El ganador, fue la empresa del municipio de Amealco “Manos Indígenas”, la cual recibió una cuenta UPS para realizar, sin costo, sus primeros cinco envíos de paquetería internacionales a Estados Unidos, y 60% de descuento para sus siguientes envíos.

