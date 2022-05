Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Maestros y padres de familia: “No hay condiciones para regresar a las aulas”

*La mayoría de los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases, en el país y en Chiapas.

Se ha vuelto un tema escabroso, complicado, quebrado y hasta desigual, porque se trata de la educación de los niños de todo el país y evidentemente de Chiapas, donde la mayoría de los maestros y padres de familia, vienen lanzando mensajes tácitos y contundentes: “No hay condiciones para regresar a las aulas”.

El Covid 19 cambió el panorama de la educación no solo en México sino en todo el mundo, donde se suspendieron las clases presenciales y poco a poco los maestros se reencontraron con sus alumnos a través de nuevas plataformas virtuales. También se ha señalado que en los centros educativos han cumplido la orden de trabajar de manera virtual, lo que les ha permitido ganar experiencia en lo que se llama “la nueva normalidad educativa”; pero, también se ha encontrado con nuevos obstáculos, entre ellos una deserción educativa que podría aumentar más de lo esperado, pero que también advierten sobre todos los padres de familia: “Preferible que se pierda el año, y no que se mueran nuestros hijos”.

En México y en Chiapas, ya hablan de un regreso paulatino a las clases, pero aún no se ha entrado a la discusión de cuándo es el momento ideal para que los estudiantes puedan regresar a sus centros educativos. No se puede negar que hay temor entre las familias mexicanas y chiapanecas, incluso según consultas que han hecho los colegios públicos y privados, que más de un 80 % de los padres no están dispuestos en enviar a sus hijos de regreso a clases, aunque estas se reanuden de manera presencial, al menos no en lo que resta de este 2021. Se ha dicho inclusive que es por politiquería de la cuarta trasformación de que regresen los niños a clases para que quede bien el gobierno federal, y ya se sienta que las cosas ya cambiaron en México, con el covid 19.

El pasado 7 de abril, el programa ZDIGITAL de Diario de Chiapas, entrevistó a la Presidenta de la Asociación Estatal de Padres de familia, María Elena Brindis Rodríguez, que habló sobre la capacidad de Chiapas para el retorno a las aulas en medio de la pandemia por el COVID-19, donde se le preguntó en lo señalado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir en el regreso a las aulas para evitar la exposición de los estudiantes a las pantallas electrónicas, para detener la deserción escolar y la falta de la socialización y la respuesta fue explicativa:

“Los niños están necesitados de estar con sus compañeros, pero ya se están habituando. Hice una encuesta a 400 personas y la mayoría me dijeron: no estamos en condiciones de regresar”, dijo Brindis Rodríguez y explicó: Según lo hablado con representantes de padres y madres de familia de otras entidades, se necesita tener “las tres v” para volver: estar en verde del semáforo epidemiológico, vacunas para todos y voluntad para seguir adelante.

Recordó Brindis Rodríguez, que en una escuela no sólo tienen contacto docentes y alumnos, también directores, administrativos, intendencia, vigilantes, y es imposible permanecer con el cubrebocas puesto durante todo el día por el riesgo del gas carbónico. En los estados donde prevén regresar tras la Semana Santa, dijo “bajo su conciencia va a quedar si los niños se contagian”. Si se inician cadenas de transmisión de coronavirus en los institutos escolares, los menores también contagiarán a sus familiares, explicó, incluso a personas cercanas que pertenecen a los grupos vulnerables. Para la presidenta de la Asociación, es preferible perder uno o dos años de estudios que morir en el intento de regresar a las clases presenciales.

“Claro que Chiapas no está en condiciones porque las personas no están vacunadas y pueden tener el virus sin saberlo. Que gaste el gobierno, que emplee toda la lana para las vacunas y no digo si no todos vamos a estar felices, libres, tranquilos y por supuesto, con sana distancia”, mencionó.

“Los maestros tampoco están condiciones ni quieren regresar todavía, les prometieron que las escuelas serían desinfectadas para tener todas las condiciones y eso no ha pasado. No hay agua en las escuelas, qué está pasando. No mintamos, hagamos las cosas bien, seamos responsables, le metamos pasión a nuestro trabajo”, sostuvo.

Oposición por regreso a clases

Ante el anuncio que se dio por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, con respecto a la consideración de algunas entidades para la vacunación a los maestros, en donde Chiapas está incluido, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad afirmó que aun con la vacuna no regresarán a clases. José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CNTE Chiapas, dijo que es positivo que se piense vacunar a los maestros; sin embargo, esto no significa que haya condiciones para un regreso a clases, por lo que afirmó que no debe tomarse ni en el ámbito político, ni electoral el tema de la vacuna.

“El gobierno de México tiene prisa para regresar a clases, esto por el tema económico, sin embargo, nosotros como docentes decimos, que hasta que no haya vacuna para todos, no regresaremos a clases, por lo que vemos como una necedad que se quiera regresar a las aulas tan rápido”, expresó.

Dijo que en lo que refiere a Chiapas no se tiene considerada una fecha de regreso a clases, ya que, dijo, primero se debe concluir con el ciclo escolar actual, sería hasta el mes de septiembre cuando se vea un avance en la vacunación cuando se podría analizar el regreso a clases. Mencionó que son un aproximado de 2 mil escuelas las que se tienen en Chiapas; sin embargo, más del 80 por ciento no cuenta con agua ni con las medidas necesarias para un regreso a clases seguro.

SNTE confía en retornar a las aulas en México y Chiapas.

Ante la posibilidad del regreso seguro a las clases presenciales, el magisterio es el más interesado en volver a las escuelas, por lo que confían en que se cumplirá con las tres “V”: Semáforo epidemiológico en verde, vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y voluntaria, expresó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Respecto a las cifras que compartió la Secretaría de Salud federal sobre Chiapas, se tienen registradas a 122 mil 836 personas que están bajo el concepto de personal educativo y se ubicaría Chiapas como la segunda entidad con el mayor número de docentes que entrarían al proceso.

Cepeda Salas comentó que, a un año de la pandemia y que las escuelas cerraran sus puertas, las aulas se trasladaron a las casas de alumnos y maestros, por lo que las clases a distancia en diversas modalidades y de tiempo completo, de acuerdo con las comunidades educativas, fueron la respuesta para continuar con la educación del país.

El líder del SNTE, dijo que para el regreso a clases presenciales es indispensable que existan condiciones básicas de infraestructura en las escuelas, disposición permanente de agua potable y sanitarios salubres.

De acuerdo con el anuncio oficial, las entidades donde comenzará la vacunación para trabajadores de la educación el próximo lunes 19 de abril son: Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde el semáforo epidemiológico ha permanecido en verde durante las últimas tres semanas…Dixe.