Asesoría Legal

Nadie está por encima de la ley

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En México se debe respetar la libertad de expresión, es un derecho constitucional, lamentablemente varios periodistas en México han perdido la vida por expresar sus ideas u opiniones, muy probablemente le estorban a los intereses a algunas personas y deciden mandarlos a matar o secuestrar, es muy común en nuestro país este tipo de situaciones, no se respeta la libertad de expresión, de igual manera, hay Gobiernos de Estado que no tienen ninguna sensibilidad política, en su Estado ellos mandan, e incluso, crean y generan ambiente de violencia, por ejemplo, hay moto taxistas que quieren trabajar lícitamente pero su Gobernador los manda a golpear con los mismos taxistas, esto pasa en cualquier parte del país, la mayoría de los funcionarios violan la Constitución diariamente, no son personas preparadas académicamente correctamente porque toda su vida la han dedicado a la política y con suerte corrieron y alcanzaron un lugar como funcionario o funcionaria, de igual manera se debe respetar el trabajo de los Diputados y Diputadas de los Congresos Locales del país, ningún Gobernador de Estado puede manipular al poder Legislativo, todo Gobernador se debe apegar a los lineamientos constitucionales que aseguren un entorno conforme a derecho, que garanticen la paz y la seguridad en su Estado, cada Estado en el Poder Supremo de estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de hecho, las funciones que competen al Legislativo se ejercen por una Cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano, (de cualquier Estado), los Legisladores se reúnen para analizar, discutir, aprobar leyes, o sus reformas, los Gobernadores no pueden tener influencia sobre sus Congresos Locales, una cosa es convocar al Congreso al desempeño de sus funciones cuando por algún motivo no hubiere comisión permanente, y otra muy distinta a influir en el Congreso, no se puede y no se debe, de hecho, a los Gobernadores, se les rinde protesta ante el Congreso de su Estado, en los siguientes términos: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución General de la Republica y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado, si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande”, se debe respetar la ley y no invadir el trabajo de otros funcionarios o congresistas, de igual manera se debe actuar dentro del marco de la ley en el respeto a los derechos humanos de las personas en general, de hecho, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo, el pueblo debe ser bien orientado por sus gobernantes, sin embargo, en nuestro país se practica todo lo contrario, casi siempre los Gobernadores quieren manipular el Poder Legislativo para su provecho personal creando leyes perjudicando a terceros, lo mismo es en la impartición de justicia, muchas autoridades han fabricado delitos y muchas cárceles del país tienen a personas inocentes con sentencias muy altas, lamentablemente, el aparato de los derechos humanos no sirve para nada porque no defienden a nadie, no se meten porque casi siempre le tienen miedo a las autoridades, o simplemente quieren quedar bien con las autoridades, si un personaje que defiende los derechos humanos y está ganando un salario, debe devengarlo, poner a trabajar a su gente, visitando prisiones, empresas donde se explote laboralmente a las personas, o ya cuando menos, presentar iniciativas para defender mejor los derechos de las personas, pero no, hacen todo lo contrario, las oficinas de gobierno son vistas como un botín económico y político, ni tampoco se pueden crear leyes para ajustar cuentas a sus oponentes políticos porque podrían caer en su propia trampa, ni el mismo presidente de la republica que es López Obrador está por encima de la Ley, el pueblo en general merece respeto, no salir a verle la cara a la gente solo en tiempos electorales, en tiempos de pandemia más fuerte los funcionarios en lugar de visitar a sus electores que los llevaron al poder se encerraron por miedo a contagiarse, dejaron morir solos a su gente, mucha gente ha muerto, nadie los ha asistido, ellos mismos tienen que moverse para solicitar ayuda y conseguir tanques de oxígeno, medicamentos, otro caso muy grave son las personas con cáncer, ya sean adultos o menores de edad, se mueren porque tienen un gobierno que no los representa, no lucha por sus intereses ni derechos de su pueblo, el que no hace esto, no es un líder, es un vividor que solo llegó a ocupar un lugar que no le corresponde, de que sirve decir en campaña tantas y tantas mentiras, lo cierto es que, la gente sigue creyendo en los reyes magos aun y cuando han visto por años que no avanzan ni en la salud, educación ni economía, cuando un grupo de personas se reúnen para crear una empresa y tener un sustento para sus familias, casi siempre viene el gobierno y los aplasta por el único motivo de que no son de su partido ni tampoco sus simpatizantes, cuando se es gobernante, se gobierna parejo, no se gobierna únicamente para un puñado de personas que se dedica a monopolizar los servicios y productos, un claro ejemplo es la Diputada Federal Irma Juan Carlos, ella es presidenta de la Comisión Indígena, pero como tal, no ha hecho absolutamente nada, su cuerpo administrativo dejó bien en claro que ellos solo les trabajan a la gente que los llevó al poder, y a nadie más, para mí, estas palabras son totalmente ignorantes, desconocen sus funciones y no deberían estar en el Congreso de la Unión porque ese papel le ha quedado muy grande, ella solo está para recibir órdenes en el Congreso, sus iniciativas son sin sustento ni fundamento, esta persona no tiene visión política ni creo le interese, los millones de indígenas en el país merecen mucho respeto, pero, no hay quien los represente, y quienes representan los derechos indígenas solo llegan a robar lo poco que hay en las dependencias y ni indígenas son, son una bola de vulgares ladrones y sinvergüenzas, no tienen cara para salir a la calle, no tienen moral los que van a buscar la reelección si no trabajaron, vergüenza les debería dar y mejor dejarle el lugar a quien lo merece y que tenga mejores proyectos con sustento y que realmente beneficien a la sociedad mexicana, se necesita unir esfuerzos para salir adelante como grupos, constitucionalmente nadie los puede disolver ni tampoco acosar ni amedrentar, y quien lo haga, así sea un Gobernador o el mismo presidente de la nación, simplemente iniciarle un juicio político e inhabilitarlo por décadas para que no ejerza ningún cargo público ni tampoco se postule como candidato, nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley.