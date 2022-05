Ronda política

Víctor Lara

Pongosh hizo la candidatura de Julián Nazar

Al hombre del garrote, le dieron palo, Julián Nazar, hasta ayer quedó virtualmente fuera de su candidatura a la diputación federal por el Distrito X Federal Electoral con cabecera en Villaflores.

Al parecer queda como el ganon Juan Pablo Montes de Oca quien va por Morena, PT y PVEM, ya les contaré; bueno el caso es que ayer sesionó la Sala Xalapa. En pocas palabras cae candidatura federal de Julián Nazar por violencia política en razón de género.

La Sala Regional Xalapa del TEPJF modificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que, entre otras cuestiones, determinó tener por no acreditados los actos de violencia política en razón de género efectuados contra mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte del expresidente del Comité Directivo Estatal del referido partido.

El Pleno de la Sala concluyó que el TEECH faltó a su deber de analizar la controversia de manera exhaustiva y desde un enfoque con perspectiva de género, ya que existen elementos suficientes que acreditan que sí existió la violencia política en razón de género denunciada.

En consecuencia, se le dio vista al Organismo Público Local Electoral de Chiapas para que incorpore al infractor en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de violencia política contra las mujeres. Asimismo, amonestó públicamente a la Comisión Nacional de Justicia partidista por la dilación en el conocimiento de dicho asunto.

Es español quiere decir que el candidato será inscrito en la lista negra, lo que lo hará no elegible, y pongosh hará su candidatura, como no está de acuerdo con la resolución acudirá a la Sala Superior, en donde él cree, le regresarán su candidatura ¿será?

Aquí lo que envío ayer a los medios de comunicación, más que un posicionamiento son patadas de ahogado… usted juzgue:

La candidatura de Julián Nazar sigue firme a la diputación federal

El candidato de la coalición Va por México continúa con su campaña

Calma Coita, que no suden camisetas que no traen puestas. No me quita el sueño, este problema lo seguirán teniendo aquellos que no me quieren en la contienda electoral del 06 de junio, sostuvo Julián Nazar Morales, candidato a diputado federal por el Distrito X Electoral Federal, con cabecera en Villaflores.

Entrevistado, luego que la Sala Xalapa Regional modificó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que, entre otras cuestiones, determinó tener por no acreditados los actos de violencia política en razón de género efectuados contra mujeres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por parte del expresidente del Comité Directivo Estatal del referido partido, enfático dijo el abanderado de la coalición Va por México que es un tema que ya se esperaba.

Anotó que las compañeras de su partido que lo acusaron estaban en su derecho de acudir a la Sala Xalapa, sobre todo que no quedaron conforme con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la cual acató pidiendo disculpa pública, a pesar de que a su juicio no había delito alguno.

En la Sala Xalapa se cuecen habas, y hay quienes no nos quisieran ver en la boleta de la jornada electoral venidera y de manera oficiosa hablan con los magistrados de dicha sala. Pero la última palabra lo tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseveró.

Pidió a los ciudadanos de los municipios de Villaflores, Villacorzo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Montecristo de Guerrero, El Parral, Jiquipilas y Cintalapa que no se dejen confundir porque su candidatura sigue firme. No lo han bajado como lo quieren hacer creer. Que tengan plena confianza que este error de la Sala Xalapa lo va a corregir la Sala Superior del TEPJF.

Los que hoy festinan con la resolución de la Sala Xalapa tendrán que seguir nerviosos hasta que la Sala Superior determine. Y más nerviosos estará más de uno porque saben que es la única forma que lo podrían sacar del proceso electoral de este año.

La campaña de Julián Nazar no para, tal es así que la tarde de este viernes visitó el ejido Vicente Guerrero del municipio de Villacorzo. Para mañana visitará la comunidad Los Amates, no sin antes reunirse con diferentes sectores en la cabecera municipal.

Lo cierto es que dejan en entredicho la actuación legal del Tribunal Electoral del estado de Chiapas, en donde mujeres magistradas dejaron en total abandono a las mujeres que buscaron la protección de la justicia estatal, sin embargo; faltaron a su deber de analizar la controversia de manera exhaustiva y desde un enfoque con perspectiva de género, ya que existen elementos suficientes que acreditan que sí existió la violencia política en razón de género denunciada.

Por lo pronto las agraviadas darán su conferencia de prensa en el mismo partido que dirigía el agresor, será a las 10 horas.

Y hablando del tema electoral, pero a nivel nacional, destacamos la participación del Presidente del IEPC OSWALDO CHACON, pues jalo reflectores nacionales en un evento, Ayer distintas organizaciones de autoridades electorales locales administrativas, jurisdiccionales y penales del país firmaron un Manifiesto a favor del federalismo electoral, la garantía de los derechos y la generación de condiciones óptimas para el fortalecimiento institucional y el buen desarrollo de las elecciones de 2021.

Estuvieron como testigos de honor el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, la consejera del INE Carla Humphrey Jordan, y el Magistrado Reyes Rodríguez de la Sala Superior del TEPJF.

Comparto un fragmento del mensaje que Chacón Rojas pronunció: “… esta reunión se justifica ante la proximidad de la elección más desafiante de nuestra historia, la cual se está organizando en un contexto de discursos de alta polarización y de cuestionamientos a la integridad de las elecciones, lo cual requiere de un espacio de estas características para la reflexión, el intercambio de opiniones y la generación de acuerdos y consensos en defensa del marco constitucional y las reglas del juego político electoral, las cuales han sido la base de nuestra democracia en este nuevo milenio.

Ante ello, quisiera decir que soy un convencido que el trabajo y las determinaciones de las autoridades electorales debe someterse al escrutinio público. Eso no debe de incomodar a nadie ni es algo que deba de cuestionarse. Al contrario, no hay instituciones más obligadas a someterse a la discusión pública que las electorales, pues de la transparencia de sus decisiones depende la legitimidad y la aceptación de los resultados de las contiendas.

Las instituciones académicas, las de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación deben fortalecer aún más el seguimiento y el monitoreo a nuestras actuaciones y determinaciones, ello constituye uno de los instrumentos más importantes en cualquier democracia para abatir la corrupción. Son acciones que encarecen políticamente a las funcionarias y funcionarios tomar decisiones indebidas.

Quienes integramos las autoridades electorales debemos facilitar ese escenario siendo absolutamente transparentes. Hoy día ya no deberían existir sesiones privadas en ningún órgano administrativo o jurisdiccional de este país. Eso es anacrónico. Es absurdo. Todo de frente a la sociedad. Lo contrario además de no favorecer el monitoreo ciudadano genera sospecha…

El escrutinio público es más recurrente en nuestros días ante la emergencia de las redes sociales, y de una sociedad que cada vez más ha ido interiorizando los valores de la democracia. Que es más participativa y vigilante frente al poder, que quiere tener voz e incidencia en todo cuanto la afecta, y que no está? dispuesta a ser gobernada por un sistema que tiene sólo la cualidad de ser “el menos malo”, según la célebre frase de Winston Churchill.

Ahora bien, una cosa es el cuestionamiento y la discusión en torno a las decisiones de las instituciones electorales, y otra muy diferente es caer en la descalificación a priori y el descrédito. Eso envilece, enrarece el contexto de las elecciones, pone en duda el funcionamiento de las reglas y de las instituciones, y pone en riesgo la aceptabilidad de los resultados la noche de la elección.

Las elecciones tienen como propósito generar una vía racional para integrar nuestros espacios de representación política. La alternativa a las elecciones son el caos y el conflicto. La historia nos dice que las alternativas a la democracia electoral, que es esencialmente representativa a través de los partidos políticos, siempre han terminado siendo un despropósito. No funcionó la democracia directa de los jacobinos. La comuna de Paris fue una experiencia pasajera. Las apelaciones a las decisiones del pueblo en sustitución de las instituciones y a la democracia representativa siempre han culminado en involuciones democráticas en nuestro subcontinente.

La democracia electoral, con sus defectos e imperfecciones, sigue siendo la única ruta probada en el mundo para organizarnos políticamente de manera pacífica y civilizada. Ese propósito es el que se pone en riesgo cuando se antepone el descrédito, el chantaje y la diatriba al respeto de las reglas del juego de la democracia.

Si se quiere que la noche del 6 de junio sea una auténtica fiesta cívica en el país, que sean respetados los resultados que emanarán de un sistema electoral que ha probado sobradamente su eficacia y que descansa su éxito en su ciudadanización, entonces deben matizarse los discursos que descalifican a priori a los árbitros. Necesitamos que las autoridades electorales sean fortalecidas, para abonar a la aceptabilidad de los resultados y a la paz la noche del 6 de junio… interesante muy interesante como todo lo que nos comparte el buen amigo… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

