Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Reclaman en Chiapas que vengan dirigentes nacionales a arreglar el cochinero electoral de MORENA.

Desencanto, decepción, fiasco, contrariedad y como dicen insistentemente en Chiapas, “total despecho”, es lo que priva en una gran mayoría de militantes de MORENA, diseminados por los cuatro puntos cardinales de la geografía estatal, después de conocerse los resultados del primer proceso electoral que el partido MORENA gobierna al país y a Chiapas. Fue tanto la bilis y la amargura de los morenistas que desde horas antes que concluyera el plazo de la inscripción de candidatos que fue este lunes a las 12 de la noche, para las alcaldías y diputaciones locales, llevaron a cabo una manifestación y conferencia de prensa en el parque de “La Marimba”, porque olfatearon que venía la simulación y disfraz con la auténtica democracia de MORENA en esta puerta del país.

La aversión y malquerencia tienen nombres y apellidos, y algunos militantes morenistas, es tanto su coraje, que le piden al dirigente nacional del vino tinto, Mario Delgado que venga arreglar su “cochinero electoral” en que dejó a Chiapas, junto con la Secretaria General del partido Citlali Hernández y un nombre que gira alrededor de la “figura reeleccionista” de Carlos Morales Vázquez, la controvertida dirigente del Consejo Nacional de Morena, Bertha Lujan Uranga, cuyo esposo es Arturo Alcalde Justiniani, abogado especialista en materia laboral, con quien la une, además, el placer por defender los derechos de los trabajadores, una de las mujeres más cercanas al presidente AMLO, desde que éste fuera jefe de Gobierno del Distrito Federal y ella fuera la encargada de la Contraloría capitalina. Este último Alcalde Justiniani compadre de Placido Morales Vázquez, actualmente Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Tanto Mario Delgado, como Citlali Hernández y la viejita Bertha Lujan, fueron los protagonistas principales de las imposiciones electorales de MORENA en Chiapas, y ese fue el señalamiento más contundente que se viene realizando por parte de los militantes chiapanecos del vino tinto. Hay inclusive diputados locales que buscaban un cargo de elección popular para una Presidencia Municipal, que le vociferan y le gritan a Mario Delgado, a través de videos para que venga a componer su cochinero electoral en la tierra de Belisario Domínguez.

Denuncian que ningún Presidente municipal “reelegido” se debió de haber inscrito, siempre y cuando cumplieran con la presentación de sus cuentas públicas para saber el estado financiero de los municipios chiapanecos. Adema hay normatividad y anunciamiento legal para que un alcalde chiapaneco sea “reelecto”, deberá contar con finanzas sanas, y aquí tiene mucho que decir, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, y la Auditoria Superior de Chiapas. No se puede reelegir a quien no haya presentado ante las instancias de trasparencia pública en la entidad sus presupuestos municipales, estatales y federales en regla. La ley dice que se puede dar la reelección municipal, pero que se haya cumplido con las entregas de las cuentas claras, para saber qué tipo de servidor público busca ser reelegido por la población. Se la pasaron por el arco del triunfo esta disponibilidad legal en varios municipios del estado. El representante de MORENA ante el IEPC, lo sabe perfectamente.

Fue tan contrariado los escenarios que advierten que la propia Secretaria general de MORENA, Citlali Hernández, cuya fama es ser defensora de las causas justas en MORENA, estuvo en Tuxtla Gutiérrez, escondida manejando las fichas de las candidaturas, por eso trascendió que en los últimos minutos del lunes 29, es que logra inscribirse el impugnado y rebatido Carlos Morales Vázquez, superando al empresario y político Felipe Granda y al fundador de MORENA en Chiapas, Marcelo Toledo Cruz. Faltando minutos para las 12 de la noche, es que mueven la ficha clave para la inscripción por línea de Morales Vázquez, a quien se le relaciona que ese manto perverso provino de Bertha Lujan, Placido Morales Vázquez y un alto director general de una institución de seguridad social, cuya confabulación es inobjetable y que movieron esa ficha estratégica con rumbo al 2024. (ojo).

Las denuncias están por todos lados en Chiapas, que le jugaron el dedo en la boca a cientos de militantes de MORENA, que ansiaban que todo sería diferente en este proceso electoral, pero no fue así, algunos hasta lloraban de coraje y maldecían las siglas del vino tinto, ante el vil engaño del partido que prometió limpieza electoral y un “barrido” en contra de las viejas prácticas del pasado que cometieron el PRI y el PAN cuando fueron gobierno en nuestro país. Tanto en la primera como en la segunda conferencia de prensa de los inconformes morenistas, que se dieron el lunes y martes en la capital de Chiapas, algo que llamo la atención es que los reclamos eran que habían engañado también al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no solamente NO hubo encuestas reales y verdaderas, sino que el peor e infame castigo que se aplicó en Chiapas, fue haber sido fundador e iniciador de MORENA en esta frontera sur del país, además de denunciar muchos chapulines y otros por la misma cercanía que tuvieron con el dirigente nacional Mario Delgado, como fue el candidato a diputado federal por MORENA, José Luis Elorza Flores, amigo de parranda de Delgado en la capital del país, y que apenas habla y balbucea, y nunca había tenido un cargo público, menos de representación popular, porque se dedicaba a vender perfumes y huevos.

La postal chiapaneca de MORENA, se podía concebir como aquella frase del escritor alemán Herman Hesse de que “El hombre es lobo del propio hombre”, y aquí en MORENA local ellos mismos sentencian que los morenistas serán enemigos delos mismos morenistas, otorgándole el voto de castigo y apoyar a otros candidatos de diversos partidos políticos. La militancia de MORENA esta que echa lumbre por la boca de enojo y enfado, y que se hayan burlado de ellos.

Tal vez la Semana Santa, les hará olvidar este viacrucis electoral a algunos morenistas chiapanecos, que, si Nostradamus hubiera sido chiapaneco, ni el mismo hubiera imaginado lo que los morenistas han llamado “un cochinero electoral”, y eso que fue el gran visor del mundo sobre desenlaces fatales. Nostradamus se hubiera infartado en Chiapas. Nada hubiera predicho mucho menos que es “pecado ser fundador de un partido político o ser iniciador del mismo”.

Pero pasando la Semana Santa y ya más tranquilos, tal vez vengan muchas exigencias de todos los morenistas que fueron engañados y manipulados por los dirigentes nacionales de MORENA, Delgado, Hernández y la viejita Bertha Lujan. Muchos de ellos dicen que tiene hasta el 13 de abril para limpiar su dignidad que fue vapuleada por chilangos y chihuahuenses. Esto no se acaba hasta que se acaba. Dixe.

PD: La plurinominales de MORENA para el Congreso del Estado. En la primera va Alejandra Estefanía Martínez Coutiño, le sigue en segundo lugar, Raúl Bonifaz Mohedano, suplente de Zoé Robledo, después Petrona de la Cruz, y en el cuarto lugar Marcel Toledo Cruz.