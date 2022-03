Asesoría Legal

Respeto a la ecología y al medio ambiente

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Todo mundo quiere un árbol para estar bajo la sombra, pero lamentablemente la cultura de la ecología en México es muy baja o de plano no hay nada de cultura, en las escuelas solo son materias para poder pasar el año pero en realidad no fundan bien en los escolares el respeto a la ecología, aunado a eso de que empresas de gobierno como PEMEX que es una paraestatal es una de las que más ha contaminado no solo el medio ambiente sino también ríos, playas y mares matando especies marinas, otras empresas privadas hacen exactamente lo mismo, de nada sirve que haya un partido ecologista si realmente no se defiende el objeto principal del partido político que es el medio ambiente, el partido político es solo eso, un simple partido que se escuda bajo unas siglas del medio ambiente pero con franqueza simplemente son como paleros que andan uniendo fuerzas con partidos en el poder para no perder su registro, hay muchísimo campo que trabajar en el área de ecología, no solo es sembrar arbolitos y salir en los medios de comunicación diciendo que es una súper mega campaña forestal, etcétera, etcétera, el respeto se refiere al saber valorar, a inicio de cuentas las personas adultas es un poco difícil que aprendan o que por falta de tiempo por cuestiones laborales no puedan o no quieran, sin embargo, se está a tiempo en los niños y niñas inculcar esos valores inmediatamente ya que los adultos han aprendido de los errores propios y de los padres y abuelos, es hora de enmendar los perjuicios que durante muchísimos años se le ha causado al medio ambiente, es importante tener conciencia ambiental, los adultos se van y le dejan el peor de los infiernos a sus hijos y demás descendencia, uno de ellos es eliminar totalmente el uso de la gasolina y el diésel y que se tome el tema en el Congreso de la Unión de que todo vehículo que circule en México se convierta a gas natural, lo anterior para reducir hasta un 95 % de contaminación, o de plano que se legisle para tener mínimo un 50% de vehículos eléctricos, se han llevado cabo varios proyectos para evitar la contaminación, uno de ellos es en la Ciudad de México y área metropolitana donde se llama “hoy no circula”, este proyecto en lo particular es un proyecto fallido que durante muchos años se ha prestado a actos de corrupción de elementos de vialidad, sin embargo, nadie, absolutamente nadie ha legislado nada para evitar realmente la contaminación, es eliminar dos cosas en el centro del país, el proyecto fallido llamado “hoy no circula” y la contaminación, ¿Cómo se hace? Legislar inmediatamente que todas las unidades particulares y transporte público migren de combustible a gas natural, obviamente hay que hacer estudios y evaluaciones muy detalladas, es muy importante regresar al planeta lo mucho que lo hemos dañado, de hecho, más allá del cuidado y respeto de los árboles y animales los cuales son importantes, hay otras acciones que también se les debe inculcar para tener un planeta sano y un mejor futuro para todos, a los niños hay que enseñarles que reciclar es un juego y que todos debemos participar, hay que enseñarles a las niñas y niños que lavarse los dientes no es desperdiciar agua, hay que enseñar que los desechos no se tiran al suelo, incluso, pedirle a las niñas y niños recordarles a sus familiares que los desechos se tiran hasta llegar a su destino, de igual manera dentro de los valores de la ecología está el donar juguetes a personas de escasos recursos o a beneficencias, la luz de las habitaciones se apagan cuando no se usen, hay que saber que las plantas son seres vivos, por lo tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas, a diario se tienen que regar, las plantas dependen del cuidado humano, lo mismo que se hace con las plantas es la misma tarea para con las mascotas, cuando los perritos hagan sus heces hay que levantarlas de inmediato, a los animales en general hay que darles cariño, no hay que maltratarlos ni hacerles algo que les cause dolor o sufrimiento, cuando respetamos al medio ambiente respetamos a las personas que nos rodean, y es que, cuando el respeto se relaciona con la naturaleza se refiere a la valoración del medio ambiente en el que vivimos e incluye lo que acabo de describir, las dependencias que se encargan de proteger el medio ambiente deben poner mano dura contra las empresas que contaminan, se supone que hay un cierto porcentaje que deben desechar al medio, pero, en realidad ese porcentaje siempre es rebasado, las empresas no respetan ni han respetado nunca al medio ambiente y cuando alguien se manifiesta en contra de las empresas simplemente no les hacen caso o los demandan, una de ellas son también las empresas hueveras, es horrible el olor que salen de esos lugares y lo peor es que contaminan a los que viven en los alrededores, se deben hacer dos cosas, la primera es poner mano firme y dura contra las empresas que contaminen, y la segunda es enviar a las empresas fabricantes fuera de las ciudades, si en verdad aman a sus hijas e hijos entonces no hay que contaminar, a nivel mundial ha sido dañado severamente el planeta y realmente necesita ya un respiro, hay que reciclar lo más que se pueda, dividir la basura en orgánico e inorgánico, hay que respetarse mutuamente, y empezar a la voz de ya para respetar el medio ambiente.