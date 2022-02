Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Zoé Robledo, ha entregado buenas cuentas

Para comenzar… La relación entre el gobierno de la 4T y la prensa está fracturada, como pocas veces, y la violencia contra periodistas va en ascenso. Quienes tenemos ya un tramo recorrido en esto del periodismo sabemos que, a ningún funcionario, ya sea de primer nivel o de la más baja ralea, le gusta estar bajo el escrutinio de la prensa, mucho menos que se les ponga en evidencia o se insinúe siquiera que han cometido una violación a la ley. Pero esa es la bonita y verdadera relación que debe existir entre periodistas y servidores públicos. No es de ahora; eso ha sido siempre. Porque como dicen los clásicos de este oficio/profesión: periodista que no cuestiona al poder, lo que hace son relaciones públicas. Y hay políticos que, con todo y eso, tienen la piel muy delgada. No soportan ver ni en pintura a los periodistas. Con todo y que la relación de ambos sea inherente al ejercicio de su profesión. Sirva esto como contexto para decir que, en todos los gobiernos de México, pero particularmente en este que se ha denominado el de la cuarta transformación (4T), hay momentos de mucha tensión y eso hace pertinente revisar la relación que existe entre la prensa y la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y es que hoy, como pocas veces, la relación está fracturada y es latente el riesgo de que escale la violencia contra los periodistas. Podrán decir lo que quieran, pero la lucha entre el régimen y la prensa siempre será desigual. Los periodistas llevan la de perder. Si hay intereses económicos detrás de los reportajes contra AMLO y su familia, la 4T tiene los recursos para desenmascararlos, pero no poniendo contra el piso a uno o más comunicadores. No hay que ser antropólogos sociales ni pitonisos para anticipar que las cosas se pondrán peor. Llevamos unas cuantas semanas de este año y ya van cinco periodistas asesinados. Es momento de declarar una tregua y escuchar a los que saben. Y México, ¿qué está haciendo para proteger a los periodistas? Ernesto Villanueva, experto en temas de libertad de expresión, derecho a la información y transparencia, arroja luz sobre este conflicto y recomienda mirar a Europa. Cita el caso de Reino Unido, donde se conformó un Consejo de Prensa Independiente que regula y determina si en el ejercicio periodístico hay una falta de ética, mediante un proceso abreviado y efectivo. No como las comisiones legislativas que existen en México. En el caso de Alemania, en materia de nuevas tecnologías y medios, hay una figura denominada “autorregulación regulada”. Además, el conjunto de medios decide, voluntariamente, su propio código de ética y quién lo hace cumplir. Si no lo adoptan, el gobierno impone, de manera sustitutiva, un código de ética general y ordena que se cumpla. Esta figura y la de Reino Unido están basadas en la madurez y la responsabilidad social de medios de comunicación y gobierno, algo de lo que carecemos en México. El debate sobre qué es de interés público y qué no, no existe. El presidente está más ocupado en atacar a un periodista que en aclarar la información publicada sobre su familia, por lo que es momento también de que se serene, modere su comportamiento y su lenguaje, y se ajuste a los preceptos universales de la libertad de expresión. Ojo, ahí.

Es conocido que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como una de sus formas favoritas de operar el asignar encomiendas diversas a quienes le reconoce capacidad y talento. A Marcelo Ebrard, por ejemplo, le encomendó hacerse cargo de garantizar el abasto de vacunas cuando los laboratorios internacionales aún trabajaban en su desarrollo. Y Marcelo cumplió la tarea. Dentro de ese grupo selecto de quienes reciben encargos se encuentra un joven político chiapaneco, Zoé Robledo Aburto, quien desde que era subsecretario de Gobernación ha entregado buenas cuentas de las tareas que el Presidente le ha asignado personalmente. Siendo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Robledo ha cumplido otras tareas que incluyen, por ejemplo, organizar los festejos de fechas importantes de la historia del país, fechas que AMLO celebra con particular gusto. Sin embargo, ninguna encomienda presidencial había sido tan importante y trascendente como la que hoy empieza a concretarse: la federalización de la salud en México. Efectivamente, en la mañanera del pasado viernes, el mandatario federal López Obrador fue testigo de la firma del convenio para la transformación de los servicios de salud del estado de Tlaxcala, documento que signó la gobernadora Lorena Cuéllar Romero; el secretario de salud, Jorge Alcocer; y el chiapaneco, en su condición de director del IMSS. ¿Qué significa este convenio? Pues simplemente que la transformación del Sistema Nacional de Salud del país recaerá en el IMSS-Bienestar, el brazo rural y solidario de la institución que dirige Zoé. En palabras del propio Presidente: “el propósito es que en el año 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, operados y administrados por una institución de más estabilidad y fortaleza como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social”. En ese propósito de federalizar el sistema de salud de todo el país bajo la institución a su mando, Robledo Aburto ha impulsado y cumplido una agenda política de muy alto nivel. Basta asomarse a sus redes sociales: en las últimas semanas, entre finales de año pasado y principio del actual, se ha reunido con más de una decena de gobernadores, de distinto origen partidista, de distinto signo ideológico. Entre ellos, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, Víctor Castro de Baja California Sur, Marina del Pilar de Baja California, Carlos Joaquín Codwell de Quintana Roo, Mauricio Vila de Yucatán o Miguel Barbosa de Puebla. Además de Miguel A. Navarro de Nayarit, Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Samuel García de Nuevo León y Alfonso Durazo de Sonora. Durante este mes, declaró en Villahermosa, continuará reuniéndose con los mandatarios, incluyendo el de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, hombre de todas las confianzas del actual Secretario de Gobernación, quien, por cierto, en días pasados visitó en sus oficinas a Robledo Aburto. La reunión fue en el IMSS y no en Bucareli, como maliciosamente se manejó en algunos medios. Es así como el chiapaneco enfrenta la más importante encomienda que le ha asignado el presidente López Obrador. La firma del acuerdo con la gobernadora de Tlaxcala, teniendo de testigo al mandatario, es el inicio de la más grande tarea que tiene que cumplir: modificar, para su fortalecimiento, el inmenso sistema de salud del país para atender, desde el IMSS-Bienestar, a toda la población que no cuenta con seguridad social, es decir, atender a población abierta. Ése es el nivel en el que se maneja el chiapaneco Zoé Robledo Aburto. De ese tamaño es la confianza que le tiene el presidente. Está dicho.

Para finalizar… Cerramos una semana bastante difícil por los actos violentos que se registraron en algunos municipios, cosa que no se suscitaba en otros tiempos, puesto que había pactos no firmados entre las bandas delincuenciales que operan en el territorio mexicano; pero las autoridades de seguridad nacional y estatal, deben hacer algo para evitar que la entidad se nos vaya de las manos. Un intento de secuestro de dos personas en Tuxtla Gutiérrez, una balacera en la caseta de cobro de Jiquipilas en la Autopista Ocozocoautla-Arriaga, los enfrentamientos entre simpatizantes de Hugo Gómez y Enrique Gómez en Oxchuc, la ejecución de una persona al ingresar con su vehículo al garage en El mirador en la capital, los balazos a un colectivo en Tuxtla Gutiérrez, etc. Desafortunadamente, la Fiscalía General del Estado, desde hace tiempo informa que investiga los lamentables sucesos que se registran en algunos puntos de la entidad, pero nunca las razones de las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas delincuenciales, quizás pretende esconder la realidad que ya se vive en Chiapas. Es vox populi las ejecuciones, desapariciones, secuestros y asaltos que cotidianamente se suscitan en la región Fronteriza, concretamente, a la altura de San Gregorio Chamic, Frontera Comalapa, municipio que ha sido blanco de las agresiones a ciudadanos por parte de la delincuencia organizada; curiosamente, por ese rumbo existen retenes militares y de Migración, cuyos elementos no ven, se hacen de la vista gorda o son cómplices. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, refuerzan la seguridad en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rincón Chamula, Ixhuatán, Rayón, Tapilula y otros municipios de la zona Norte, donde operan bandas delincuenciales presuntamente ligadas al narcotráfico, secuestros, asaltos y robos; hasta el alcalde de Rincón Chamula, ha sido señalado de, presuntamente, estar ligado a estos grupos. Los habitantes, profesionistas, comerciantes, empresarios y exportadores de la zona Fronteriza de la entidad, también esperan que los operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se extiendan por aquellos rumbos porque la inseguridad no les permite transitar libremente de las 19:00 horas a las 7:00 de la mañana del día siguiente ya que la delincuencia organizada mantiene el control de las vías de comunicación. Los casos de Oxchuc, Pantelhó y Altamirano son diferentes, aunque también se mueve armamento por parte de los grupos paramilitares que operan para controlar o buscar controlar la política y los recursos económicos de los ayuntamientos, armamento que bien pudiera ser investigado de dónde llega o si la delincuencia organizada también los alienta a revelarse en contra de las autoridades constitucionales. Ese es el panorama que encuentra el general Bertín Hernández Mercado nuevo comandante de la Región Aérea del Sureste, quien el miércoles rindió protesta ante el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, José Gerardo Vega Rivera. Ni más, ni menos.

