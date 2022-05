Anima vacunación retorno a las aulas

• Dos semanas después de esta actividad, se espera que dé inicio el plan piloto de regreso presencial a clases en la entidad

M de R/ Diario de Chiapas

Este martes, en punto de las 08:00 horas, dio inicio la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para todos los docentes del estado de Chiapas, a través de 19 sedes ubicadas en distintas regiones de la entidad.

Al visitar algunos puntos de vacunación en la capital del estado, la secretaria de Educación indicó que la política que están implementando el gobierno federal y estatal da un escenario próximo para poder volver a las aulas, con la seguridad de que todo el personal al servicio de la educación esté vacunado; y de esta manera, buscar fortalecer los conocimientos, sobre todo, de las y los estudiantes que van a cambiar de nivel educativo.

Después de esta actividad, agregó, se esperarán dos semanas para arrancar el plan piloto de regreso presencial a clases donde se conjunte la voluntad de los docentes y de padres de familia; ya que aunado a la vacunación, se continuará estrictamente con todo el protocolo de seguridad al interior de las escuelas y con una cantidad mínima de niñas y niños en las aulas.

En ese sentido, agregó que “no se trata de un regreso generalizado y en condiciones normales, se trata de un regreso cuidando todos los protocolos para atender a la nueva normalidad y en la que se está buscando cuidar prioritariamente a las zonas más vulnerables, ya que es ahí donde la presencia de las y los maestros recobra una gran relevancia después de la pandemia.”

Finalmente, la titular del sector educativo destacó la gran participación de las y los docentes en el proceso de vacunación en las diversas sedes del estado en las que, aseveró, ha habido una gran afluencia y se encuentran funcionando con total normalidad, mismas que estarán trabajando de las 08:00 a las 20:00 horas, del 20 al 27 de abril del presente año.

Con protocolos regresamos: Mentores

· En sondeo realizado por Diario de Chiapas, la mayoría coincide en que se ha dado un gran paso para programar el reinicio de clases

Edén Gómez Bernal/Jenny Pascasio/Diario de Chiapas

Tras el anuncio del Gobierno Federal, este 20 de abril inició la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a trabajadores de la educación en Chiapas, con una primera etapa de por lo menos 120 mil dosis.

Diario de Chiapas se dio a la tarea de conocer la opinión de los maestros que fueron vacunados, con la intención de conocer cuáles fueron sus expectativas, su sentir y más detalles del regreso a clases presenciales.

La mayoría de ellos mencionaron que es una acción positiva el que se les esté aplicando la vacuna, pero también se tendría que considerar la atención de las necesidades básicas en las instituciones educativas para que se puedan regresar a las aulas, tal es el caso del agua, el gel antibacterial y todos los aditamentos para desinfectar diversos espacios.

“SERÍA IRRESPONSABLE REGRESAR”: MAESTROS

“Es un buen paso para considerar el regreso a clases de forma presencial, lo cual es ya urgente, pero siempre y cuando se atiendan las medidas necesarias en los salones de clases”, dijo Miguel Alonso, del nivel superior.

“Me parece bien que inicien con la vacunación, esto podría marcar el regreso a las aulas, por lo que esperamos se lleven a cabo los protocolos para regresar a las aulas”, señaló Olga Lidia Cabrera, del nivel Telesecundaria.

“Considero que es apropiado y que esperemos la vacunación sea general, hay que tener paciencia, pero es un paso importante con respecto a los docentes, puede ser una antesala al regreso a clases, pero esperamos se pongan de acuerdo las autoridades estatales y federales, pero que se atiendan las necesidades de la gente”, Ricardo Castillo, Secundaria técnica.

“Hay incertidumbre porque no sabemos el efecto de todo esto, esperemos no sea negativa, veremos qué pasa, la petición a la autoridad es que haya protocolos de seguridad, todo el equipo de limpieza para evitar contagios, principalmente agua”, Elpidio Cervantes, del nivel secundaria técnica.

“Estoy feliz y contenta, porque la enfermedad existe pero ya estoy vacunada, proteger a la población es importante, así como el personal de salud y el magisterio, que somos quienes estamos en contacto con los niños, es importante, es un día positivo; no basta la vacuna, las escuelas carecen de agua, luz, de insumos básicos, hay comunidades escolares sin los servicios básicos, esto es un pequeño paso pero no es todo porque hay carencias en la infraestructura educativa”, dijo Marta Gutiérrez Niño, a cargo de la supervisión escolar 004 nivel prescolar.

“Es satisfactoria la vacunación, hoy por hoy es bueno; en cuanto al regreso a clases se deben cumplir las condiciones y acciones en las escuelas, ya que muchos carecen de servicios básicos”, sostuvo Guadalupe Abarca Castaño, del nivel prescolar.

“Positivo el que nos estén atendiendo, un diez para el gobierno de estado para atender a los maestros, para que haya un regreso a clases, ya que el rezago educativo es importante, por lo que urge regresar a clases”, Miguel Camacho, nivel primario.

“Qué bueno que estén atendiendo a los maestros, la atención es oportuna y positiva, lo que permita regresar a clases, ya que la forma a distancia está siendo difícil”, mencionó Jesús Avendaño, del nivel superior.

“Buena decisión de vacunar a los docentes, porque muestran su preocupación para el regreso a clases, es bueno”, aseveró Martha Elena Avendaño, del nivel secundaria.

“Excelente la vacunación, para que ya se regrese a clases y se puedan atender de manera personal, una actividad bien organizada, lo único que pedimos es el suministro de material necesario”: Jesús Balbo, del Cobach.

“Tengo expectativas de que esta vacuna nos ayude al retorno a clases, aunque tengo mis reservas porque los chicos son portadores y no sé si esto será efectivo sin que ellos estén vacunados. Algunos de mis compañeros han dicho que no están de acuerdo porque es muy débil y que mejor esperarán a que traigan la Pfizer”: Alma Delia Cruz Clemente, docente en el Cobach 13.

“Ojalá que nos vaya bien para ya incorporarnos al trabajo. Tengo el mismo temor que tenemos todos, de cómo vayamos a reaccionar ante la vacuna; creo que por eso no veo demasiada gente. Todos tenemos el mismo temor”: Neri Bolaños Medrano, docente en la escuela secundaria Adolfo López Mateos.

“Ojalá cumplan las metas de vacunar a todos para regresar a la vida laboral. Hasta ahora no me he sentido mal ni nada, en mi familia ya habían vacunado a mi mamá y es una esperanza para regresar a nuestras actividades”: Pedro Aguilar Córdova, Administrativo en la Unach.

“Debemos de confiar en la ciencia. Ya estaba esperando la vacuna, aunque no considero que sea responsable un regreso a clases, porque los niños pueden ser portadores y aún no están considerados en la vacunación. Si en la ciudad nos hace falta desinfectar, en las zonas rurales es peor porque la escuela donde trabajo no tenemos ni lavamanos”: Ciro Altunar, docente en educación indígena en la comunidad Velasco Suárez, Ocozocoautla.

De esta forma es como se vivió el primer día de vacunación de los docentes, por lo que se espera que en estos siete días consecuentes se tenga una buena participación además de que existan mayores garantías del regreso a clases de forma presencial.

Carencias en escuelas no es excusa: Aidé

· Para la titular de la Secretaría de Educación, los problemas de infraestructura no deben anteponerse a la vocación de los maestros

Jeny Pascacio/Diario de Chiapas

Con el inicio de la campaña de vacunación anti COVID-19 para docentes y administrativos de las escuelas de Chiapas y a pesar de la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), comienzan los preparativos para el retorno a clases presenciales en mayo próximo.

La secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, reconoció que existe un problema de infraestructura en las escuelas de la entidad, pero dijo que esto no debe anteponerse a la vocación de los maestros.

Destacó que la educación también es una urgencia de los padres y madres de familia en la contingencia sanitaria y el regreso, es el escenario perfecto para demostrar el compromiso del gobierno con la sociedad.

“Sí tenemos algunas carencias en infraestructura educativa, pero contamos con más de 15 mil escuelas beneficiadas con el programa ‘La escuela es nuestra’ y la prioridad es atender esos recursos para esto que es muy básico”.

RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, dijo que ahora serán los padres y madres de familia a través de los comités, los que tomen la decisión de emplear los recursos que aportan para mejorar las condiciones de la infraestructura.

“Chiapas es el estado con mayor número en términos proporcionales de ‘La escuela es nuestra’ y han sido los padres de familia los que han decidido y van a decidir la utilización de los recursos que se dan para cada escuela”.

Aunque no proporcionó el monto que se distribuyó en las escuelas, señaló que el dinero se dio por adelantado, “no nos quedó casi nada de dinero para cubrir con la veda electoral”.

“También hay fondos especiales para arreglar algunas condiciones de las escuelas y sí, no se puede cambiar una condición que tiene 40 años de retraso o ahora utilizarla como excusa para no trabajar”, dijo Concheiro Bórquez.

Contrario a estas declaraciones, José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la CNTE Chiapas, dijo que la iniciativa de vacunar a los maestros se trata sólo del primer paso para un regreso a las aulas.

En la última asamblea de la CNTE, el pasado 16 de abril, resolvieron hacer responsables a las autoridades educativas “de las consecuencias que eventualmente pudieran ocurrir por la determinación asumida”.

Escobar Pérez cuestionó la urgencia de volver a los salones de clases a tres meses de concluir el presente ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un importante proceso electoral en Chiapas. Hizo hincapié en que aún falta mejorar las condiciones de las escuelas e inmunizar a los alumnos y sus familias.

PLAN PILOTO

La Secretaría de Educación plantea un retorno de manera cuidadosa, acordada con padres y madres de familia, y con protocolos sanitarios para que funcione, a partir de un ‘Plan piloto’ que organizará un regreso escalonado, con horarios cortos de trabajo y en grupos pequeños para lograr la sana distancia.

Además de apoyos de kits de materiales de higiene que van a dispersar en los próximos días, pues el programa entrará en vigor el siguiente mes y aún necesitan fortalecer aquellos contenidos educativos y hacer mayor énfasis en los estudiantes que transitan el cambio de un nivel educativo.

Domínguez Ochoa, dijo que ya tienen escuelas trabajando con este plan, aunque no dio a conocer los municipios. Agregó que se implementó en las zonas marginadas de la entidad.

Más de 122 mil vacunas CanSino contra el coronavirus, llegaron a Chiapas para ser aplicadas a 79 mil 253 docentes, que trabajan en 19 mil 251 escuelas a las que acuden un millón 719 mil 287 alumnos.