Cancelan Fiesta Zoque de ‘Coita’

Bruno Hernández / Ocozocoautla

La situación de salud no es la idónea para la realización de una fiesta masiva, por ello autoridades decidieron cancelar la celebración del “Carnaval Zoque Coiteco” en su edición 2021.

Al remontarse a la historia del municipio, no hay un recuerdo de cuándo fue el año en que no se llevó a cabo el carnaval, por lo que se presume que será la primera ocasión en que esta fiesta no se realice desde que se creó.

Autoridades municipales fueron claras en señalar que el covid-19 es el principal motivo de la cancelación de la fiesta tradicional, en el cual afirmaron que las condiciones no son las mejores toda vez que se han reportado nuevos casos en la localidad.

Precisaron que es importante que la ciudadanía y sobre todo los tradicionalistas hagan caso a no realizar ningún tipo de festividad referente al carnaval pues de lo contrario se pueden hacer acreedores a multas o incluso a sanciones a pagar con cárcel.

Cabe recordar que la fiesta zoque de este año estaba planeado para que iniciara el próximo viernes 12 de febrero y que concluyera el 17 del mismo mes; sin embargo, ante las circunstancias ya no será posible.

Hasta el momento, los grupos de cohuinás no se han pronunciado al respecto sobre esta decisión tomada por las autoridades, aunque hay que recordar que en diciembre pasado dos cofradías, la de los Monitos y El Tigre, manifestaron su intención de no participar si se hacía el carnaval este año, pues estaban conscientes de que no era momento de una fiesta de este tipo ante el riesgo que ello representa.