Elección diferente: Chacón

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, reconoció que la pandemia del Covid-19 es el reto más importante que tendrán que vencer para las elecciones de 2021.

Aseguró que no es el único desafío a vencer, pero sí es el más importante, por eso el IEPC se prepara para ello.

Dijo que no debe de haber ninguna duda, ya que las autoridades electorales que él encabeza hacen su trabajo, para que los derechos políticos se pueden garantizar sin que ello implique poner en riesgo la salud y la vida de las personas, toda vez que se está aprendiendo de la experiencia de otros lugares donde se llevan a cabo elecciones en medio de la pandemia.

Entrevistado por Carlos Z. Cadena en el programa “Z Digital”, el funcionario electoral aseguró que el próximo año la población podrá acudir a las mesas de votación en donde habrán condiciones de seguridad y de salud, en tanto que otras actividades serán en línea y no presenciales, tales como las convocatorias, capacitación e incluso las campañas tendrán que ser diferentes el próximo año porque evidentemente los partidos y los candidatos no podrán hacer grandes reuniones públicas y aglomeraciones. Es decir, tendrán que ser ingeniosos para respetar los protocolos.

Chacón Rojas dijo que el IEPC está preparado ante cualquier escenario que pudiese presentarse, y que para ello mantiene comunicación con las autoridades de Salud, con quienes vienen trabajando de manera conjunta y que se tomarán decisiones que no pongan en riesgo la salud y la vida de las personas. Por ello, consideró que sí es posible lograr las elecciones garantizando la participación de los actores políticos y que la organización de los comicios no se convierta en una fuente de contagio. Afirmó que lo positivo de las elecciones es que la gente se ha interesado en los asuntos públicos políticos. Lo negativo, agregó, es el tipo de discurso que pudiera haber en el ambiente que no abona, o que polarizan mucho a la sociedad, y ahí sí habría que tener mucho cuidado por ejemplo el discurso de amigo-enemigos, entre buenos y malos que dividen o el tema de discursos que debilitan a las instituciones o las redes.

“Eso sí es peligroso y no abona al contexto que necesitamos para las elecciones del próximo año y por lo tanto estaremos atentos a las circunstancias que se presenten en el país en el estado de Chiapas”, abundó.