Incumple alcalde con empleados de Tuxtla

M de R / Diario de Chiapas

Un engaño más a la base trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Empleados de la Dirección de Imagen Urbana denunciaron y criticaron el doble discurso del alcalde Carlos Morales Vázquez al negarles pasar la cuarentena sanitaria en sus casas, ya que fueron obligados a presentarse a laborar, aunque en esta acción corran el riesgo de contagiarse del coronavirus, ya que no hay medidas de prevención.

Lo grave del asunto, dijeron a Diario de Chiapas, es que el edil no cumple con lo que anunció, es decir, dijo que personal que no tuviera tareas trascendentales estaría desde ayer en sus domicilios, contribuyendo a prevenir contagios.

“El presidente simplemente sale a dar comunicados y no cumple”, citan de entrada los trabajadores en su denuncia que hicieron saber a este rotativo.

Señalan que los trabajadores de diferentes áreas, en especial Imagen Urbana, “hemos pedido al alcalde Carlos Morales que detenga las labores, ya que hasta estas fechas nos ha obligado a presentarnos. Ayer dio un comunicado en el cual menciona que sólo los trabajadores necesarios como los de Limpia, Agua Potable y Alumbrado Público continuarán sus labores; por lo que da a entender que los demás pueden hacer la cuarentena, pero hasta este momento no cumple su palabra; seguimos laborando”.

La inconformidad de los trabajadores del municipio tuxtleco es preocupante porque aseguran que están expuestos a contraer el virus, principalmente porque no hay filtros y cero medidas de protección”.

“¡Exigimos que gire órdenes a los diferentes departamentos para que ya no asistamos! Estamos en riesgo a cada hora, a cada minuto. Muchos compañeros no traen cubrebocas y los espacios de trabajo no están a un metro de distancia, en cualquier momento podemos contagiarnos con lo avanzado que está el virus Covid-19. Hacemos responsable de lo que nos pueda pasar a Carlos Morales!”, dicen en su texto de denuncia.