Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

En el programa ‘De charla con Vero Rodríguez’, estuvo de invitado el analista nacional colaborador del proyecto Fernanda Familiar, José Óscar Valdez Ramírez, con el tema “Legislar redes sociales”.

El invitado habló sobre la importancia de legislar las redes sociales y de cómo esto ayudará a que se tenga una opinión con responsabilidad.

“Creo que las redes sociales vinieron a cambiar la dinámica de hacer política, y la dinámica de vida de los seres humanos; el problema que tenemos es que hay gente que ha abusado de las redes sociales, por ejemplo, los famosos perfiles falsos que se dedican a inflar cuentas en donde te pueden linchar sin dejarte hacer nada”, consideró.

Explicó que una cosa es que la persona suba a redes sociales una foto o algo de su vida y otra que se manejen fotos sin su consentimiento o meterlos en un chiste para dañar su imagen.

El especialista dijo que es importante que cada cuenta creada debe ser registrada con responsabilidad y respeto, es decir, que cada cuenta tenga un nombre y una cara verídica cara poder ser responsable de lo que se maneje en ella.

“De esa manera, cada cuenta se hará responsable de lo que digan, yo sí creo que hay que legislar las redes sociales, para que la gente que entre y haga un comentario, tenga la responsabilidad de asumir lo que dice”, afirmó.

Además, indicó, que otra situación por la que debe legislarse este aspecto digital, es porque ya comenzaron los fraudes por redes sociales; en donde te meten a cadenas y no sabe la gente en realidad quien está atrás de todo eso.

“Es muy importante que este tema se analice en la Cámara de Diputados, para que al momento que tengas una cuenta en una red social, estés completamente verificado, de esta manera, si tú difamas o dices algo en contra de alguien, se tenga manera de responder legalmente, porque uno debe ser responsable de sus actos”, opinó.

Otro de los puntos que trató Valdez Ramírez, fue sobre cómo se utilizan de forma engañosa las redes sociales para hacer subir un producto, por medio de la publicidad.

Esta situación que no está controlada, debe ser ajustada a fin de que se extingan estas cuentas falsas que solo están para generar ganancias y que no aportan nada en atribuciones fiscales.

“El Artículo 8 de la Constitución, te marca el derecho a la petición, para qué lo quieres por escrito, si tienes a la autoridad que está obligada a responderte, si le mandas un mensaje por Facebook o Twitter, recordemos que las redes sociales son indicios de carpeta de investigación”, acotó.

Señalar que las redes sociales y en particular Facebook han declarado que no intentan calificar la información de los usuarios y, mucho menos, establecer políticas sobre la libertad de expresión o lo que significa la verdad. Por el contrario, afirman que en su plataforma cualquier expresión es correcta y no les corresponde discernir si es verdad o no.

Facebook se guía por los principios de la Global Network Initiative (GNI), una ONG que promueve la libertad de expresión, los derechos humanos, la libertad de prensa y la privacidad digital entre empresas, gobiernos y otras ONG.