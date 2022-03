Protestan por falta de agua en San Cristóbal

Pepe Rey / San Cristóbal

Por más de 15 días, habitantes de la colonia Las Peras de esta ciudad no han recibido el servicio de suministro de agua potable, por lo que decidieron ir a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), para mostrar su inconformidad, ya que realizan puntual su pago por el servicio de manera mensual.

El representante del grupo inconforme e integrante del Patronato de Agua, José Alfredo Moreno Rovelo, dijo que en total son unas 150 familias las afectadas, y les han argumentado que se dañó una bomba lo cual es la razón de la falta de servicio de agua potable y no les dan una solución concreta, lo cual genera molestia ya que pagan el servicio de forma puntual y cuando no lo hacen la suspensión es de forma inmediata.

En este sentido, María del Carmen Hernández, habitante de la colonia, dijo que actualmente están cargando agua con ánforas de un pozo que tienen en la colonia; sin embargo, hay personas de la tercera edad que se les complica y no tienen para los servicios básicos.

“Ya estamos grandes y no podemos cargar, además que son gradas lo que caminamos. No es la primera vez, pero esta dura la problemática, no hay solución”, añadió.

Durante la manifestación se enteraron que en la misma situación se encuentran los habitantes de la colonia El Mirador, del barrio de María Auxiliadora, por lo que piden pronta solución a esa problemática de suministro de agua.