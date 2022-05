Advierte sacerdote problemas políticos

José Gómez / Diario de Chiapas

Anastasio Ramos Castillo es un presbítero de 75 años que ha caminado la Sierra, Istmo Costa y Soconusco desde hace más de 50 años, “eso me ha permitido conocer la realidad social, política, económica de nuestras regiones de Chiapas y de nuestro país”, dice.

El sacerdote católico asegura que en su caminar ha visto las necesidades de hambre, sed, justicia, pobreza y desesperanza de los que menos tienen, “como ciudadano me duele, me da tristeza esta situación que vivimos cuando debimos de haber tenido la esperanza con el cambio de Andrés Manuel López Obrador”.

En conferencia de prensa, quien también es asesor moral de Organizaciones Sociales Productivas, dijo que de la esperanza del 2018 han pasado a la amargura, frustración y enojo, “porque parece que la situación da muchas vueltas y ahorita en lugar de salir de esa situación de pobreza y de miseria que yo mismo la he vivido, la he palpado dentro del ministerio sacerdotal, porque he acompañado a comunidades, a municipios en las parroquias que han estado marginadas, olvidadas y no solamente en la Sierra, sino en la Costa y en la Frontera”.

Consideró que desde Palacio Nacional pareciera que cuando el pueblo hizo su trabajo, el Presidente se ha olvidado de los de abajo, “y cuando estábamos llenos de esperanza hoy parece que la situación no cambia ni cambiará. Porque sencillamente estamos en las manos de la oligarquía, de políticos, de empresarios que quieren exactamente el poder para subsistir y vivir y el pueblo no importa”.

Molesto, el párroco comentó que la gota que derramó el vaso ha sido la designación de candidatos que realizó la dirigencia nacional y estatal del partido de Movimiento de Regeneración Nacional, (Las candidaturas se las quitaron a morenistas y se las dieron a priístas) “Quitaron a morenistas en los cargos de candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales. Hay una gran inconformidad de miles de líderes, de ejidatarios, comuneros, amas de casa, profesionistas, del pueblo en general por la manera cochina, tramposa de cómo hicieron los procesos para la designación de candidatos”.

Recuerda que antes y durante el 2018 por no encontrar opciones la gente vio en Morena “La Esperanza de México” “y, hoy lastimosamente no hay tal, lo que hay es desesperanza, frustración, enojo, decepción, y eso es peligroso, muy peligroso”.

“Con este proceso opaco, sin equidad, de dedazos, de amiguismos y compadrazgos en el proceso electoral aquel hartazgo, aquel estar hasta la madre con el régimen anterior ahorita volvemos a caer en lo mismo, y se ve en la ciudadanía, en la gente, los mismos morenistas están inconformes y al hacerlos a un lado como candidatos tanto a las presidencias como a las diputaciones, por equidad, por la conveniencia de partidos ha suscitado una situación de inconformidad que yo espero que Chiapas no vuelva a levantarse como en 1994”, advirtió.

El religioso consideró que se vive la situación de desigualdad, de injusticia que llevamos viviendo por muchas décadas y lo que tiene que hacer es el gobierno responderle a los de abajo”.