Calle en Berriozábal convertida en “río”

Edgar Ruiz/ Berriozábal

Habitantes del barrio San Marcos de este municipio fueron testigos nuevamente del rompimiento del sistema hídrico que provocó que la calle de la 2ª Norte se volviera a convertir en un ‘río’, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores.

La última vez que se registró este fenómeno fue el pasado mes de junio de 2020, en donde pobladores refirieron en ese entonces a los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) que era necesario corregir de fondo el problema, ya que no era la primera vez que pasaba.

El año pasado, los especialistas de SAPAM tardaron poco más de dos semanas para poder componer dicho sistema, en el cual debieron cerrar las llaves de paso que distribuyen el vital líquido entre las personas de los barrios aledaños.

Sin embargo, tras el incidente ocurrido la mañana de ayer, personal de SAPAM comunicó que el problema se debió a “una fuga en la tubería de 20 pulgadas de la línea de conducción que va de los tanques reguladores 1 y 2, hacia la red de distribución de agua municipal”.

Además de justificar que “lamentablemente esta fuga es parte de una serie de eventos que se han presentado a partir de la utilización del sistema Brazo Norte a las capacidades actuales, encontrando en cada una de las reparaciones que la tubería se ha dañado por vicios ocultos durante el proceso de construcción, en 2010”.

Informaron que luego de este fallo, no se tuvo que suspender el servicio de agua toda vez que la línea alterna de reciente construcción no sufrió daños, además de mencionar que trabajadores estarán pendientes de la situación para que no vuelva ocurrir algo similar.