Exalcalde de Pantelhó podría tomar represalias

M de R / San Cristóbal

“Mi vida sigue en riesgo, porque aunque esté adentro eso no quiere decir que mi vida no corra peligro, tiene hombres afuera y quiero decir que temo por mi vida y la de mi familia, y si el día de mañana me pasa algo, no hay más responsables que el expresidente Santos López Hernández”, manifestó Federica Gómez Díaz, directora de Alimentos del DIF del municipio de Pantelhó.

En conjunto con Wendy Lorena López Gochez, quien fuera coordinadora de Protección Civil en el municipio, denunciaron formal y penalmente por acoso sexual y laboral, al ahora exedil Santos López Hernández.

Indicó que existen tres seguidores del exalcalde que podrían tomar represalias en su contra; además reiteró el llamado a todas aquellas que sufren de violencia de género a que “no se queden acalladas” y luchen en contra de sus derechos.

En conferencia, agradecieron a los diferentes medios de comunicación, organizaciones y demás instancias que las respaldaron en la lucha como la Repare, así como al Fiscal en Chiapas, por su actuación conforme marca la ley, “al gobernador que nos brindó el apoyo, esto es para agradecer”.

“Aún tenemos temor, son dos semanas que no hemos visto a nuestra familia, a nuestros niños, las dos somos madres, porque estamos resguardadas pero gracias a Dios nos sentimos acuerpadas por la ciudadanía y la Fiscalía, le pedimos al fiscal que nos siga apoyando tal cual lo ha estado brindando, que esto no se quede así y se castigue como debe ser, esto no le debe pasar a ninguna mujer, lo que nos sucedió no debe volver a pasar”, dijo Wendy López.

Aseguró que la gran mayoría del pueblo de Pantelhó ha dado muestras de cariño y apoyo, además que el alcalde no tiene “buena reputación”, por su mismo comportamiento, y les han dicho que de regresar a Pantelhó, les darán todas las medidas de precaución, porque es el trayecto donde se nos hace difícil, donde viajamos, que es donde nos han sucedido las cosas que ya saben, la gente aceptó bien esto y haya habido justicia”.

Aclaró que los regidores del Ayuntamiento nunca las trataron mal y a seguidores del edil de otros municipios no les conviene que regresen, “como un contador que actuaba con saña en contra de nosotras, pero los demás no”.