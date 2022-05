Exigen retorno seguro a sus hogares

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Desplazados del municipio de Chalchihuitán se manifestaron desde las montañas para exigir el retorno a sus casas y el pago de daños. A través de una carta dirigida al gobierno del estado de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas.

En el escrito solicitaron la intervención del mandatario estatal para que las 10 familias regresen a sus casas, quienes fueron expulsados por la pasada administración, actualmente se encuentran refugiados en casas de familiares entre los límites de Chalchihuitán y Chenalhó.

“Soy Guadalupe Pérez Sántiz, a nombre de mis compañeros y compañeras, quiero decirle que somos 10 familias del paraje Cruz Kakalnam, del municipio de Chalchihuitán, fuimos expulsados del paraje el 8 de enero de 2019, sólo por ser familias desplazadas por el problema de límites territoriales con Chenalhó, hemos sido amenazados de muerte, no hay autoridades, no hay leyes y no hay justicia para nosotros por ser indígenas y por ser desplazados”, denunciaron.

Indicaron que las 10 familias suman en total 40 personas, quienes fueron expulsados por los caciques del paraje, Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez, “ellos son los que destruyeron nuestras casas, quemaron la ropa y robaron todas las pertenencias, nos amenazan de muerte cuando clamamos justicia”.

“Señor gobernador y fiscal general Jorge Luis Llaven les pedimos que en nuestro paraje vuelva la paz, urge que deje de ser tierra de impunidad e injusticia lo cual ha reinado desde siempre por los caciques que imponen sus propias leyes, cobijados por las autoridades de otras comunidades del municipio, exigimos que hagan respetar las leyes y los derechos humanos, y liberen las órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales de la violencia; Hilario Luna López, Víctor Díaz Pérez y Efraín Girón Pérez”, aseveraron.

Finalmente, exigieron el retorno al paraje con todas las garantías de seguridad, así como el pago de daños de los bienes que fueron sustraídos por los caciques; “que reconstruyan nuestras casas que destruyeron y quemaron, queremos que se haga justicia”.