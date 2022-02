Familiares de preso asesinado piden justicia en SCLC

José Sántiz / San Cristóbal

A más de un mes de haber sido asesinado el reo José Alfredo Ramírez López, supuestamente por otro preso en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, las autoridades competentes no han hecho nada para su esclarecimiento, comentó el hermano del hoy occiso Fredy Fernando Ramírez, en las afueras del Palacio de Justicia en esta región, donde acudió con más familiares para manifestarse.

En entrevista, dijo que su única petición es que se haga justicia porque hasta ahorita no les han dado ninguna respuesta, “lo que pedimos es que mínimo nos atiendan, porque los del Ministerio Público no nos contestan ni las llamadas, queremos información, respuesta de cómo va el caso de mi hermano, pero hasta el momento no sabemos ni dónde está el director del penal”.

“Queremos saber qué pasó con los responsables del conflicto, por ejemplo, los guardias, porque no tenemos ninguna respuesta y ya van 40 días y no tenemos ninguna respuesta, lo que queremos es que se aplique la ley a los responsables”.

Fredy Ramírez dijo que quien asesinó a su hermano de por sí estaba preso, “pero sabemos que el responsable principal es el director del Cerss, porque permite que haya armas de fuego, porque mi hermano fue asesinado dentro de las instalaciones con un arma y otro muchacho que también fue asesinado”.

“Lo que pedimos es que no haya corrupción en la investigación dentro del penal, hoy fuimos nosotros, mañana pueden ser otros, así como el caso de Dylan lo dejaron así el caso, como que lo encubrieron y no tenemos ninguna respuesta hasta ahorita, hoy fue un manifestación con una organización que se llama Ocich que nos respalda y con la mesa de derechos humanos de San Cristóbal, si no tenemos respuesta estos días nos vamos a seguir manifestando, vamos a platicar con la familia para determinar qué otras acciones vamos a tomar para que la autoridad nos voltee a ver”, concluyó.