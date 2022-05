INM hostiga a periodistas extranjeros

Agentes federales amenazaron con detener a una reportera americana que cubría la caravana migrante

José Cancino / Diario de Chiapas

Una reportera estadounidense que cubría la caravana migrante fue reprendida y hostigada por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.

La reportera comprobó en carne propia las vejaciones que comete el INM contra ciudadanos extranjeros, al señalar que son muchas las injusticias y malos tratos que el INM le hace a niños y mujeres embarazadas.

“Los tratan como animales y por si fuera poco, a mí me trataron de lo peor como reportera, pedí el apoyo al INM que está a cargo del General Aristeo Taboada y lo único que me dijeron es que me escondiera si no me llevarían a la estación Siglo XXI”, relató.

El delegado del INM con formación militar, demostró la nula sensibilidad y escasa flexibilidad en este tipo de casos y ordenó que a toda costa la ciudadana americana fuera tratada de la peor manera, al amenazarla con aplicar todo el peso de la ley, esto a pesar de haberse identificado plenamente como periodista americana, por lo que incluso le sugirieron que se escondiera para no ser asegurada.

“Menudo favor es el que el delegado del INM, Aristeo Taboada, le está haciendo al comisionado de ese instituto, Francisco Garduño, ya que la ciudadana americana, quien pidió mantenerse en el anonimato dijo que presentará su queja ante organismos defensores de los Derechos Humanos, corte internacional de Justicia en La Haya y ante su embajada, para que se proceda conforme a derecho”, explicaron los acompañantes de la ofendida.

Hay que destacar que existen ya varias denuncias de abusos de poder de parte del delegado del INM en Tapachula, Aristeo Taboada, ya que hace un par de meses también se registró un caso de un ciudadano con nacionalidad americana, quien fue detenido y llevado a la estación migratoria Siglo XXI. En dicho caso, el general se negó a establecer relación diplomática para cerciorarse de la nacionalidad del quejoso.

Activistas y defensores de los derechos humanos de los migrantes, han señalado por todos los medios posibles la forma en que se conduce el general Aristeo Taboada contra los migrantes.

“Si eso hace con ciudadanos americanos, hay que imaginarse cómo trata a los migrantes centroamericanos y extra continentales, que lo único que buscan son mejores oportunidades de vida”, señalaron activistas.