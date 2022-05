Insuficientes 5 tanques de oxígeno para Arriaga

M de R / Arriaga

“Sólo cinco tanques de oxígeno después de tres meses de iniciarse la pandemia, a dos meses de que nuestro municipio esté en un estado crítico es resultado de una mala, por no decir pésima, planeación en cuanto a salud pública, como ciudadano repruebo la actitud del alcalde de Arriaga, José Toledo Blas”, manifestó un habitante de este lugar.

Dijo que es triste ver cómo sus amigos y familiares están falleciendo, y “podrán decir que esto es algo de ayuda y que la gente tiene que cuidarse por sí misma, pero vemos otros municipios donde los gobiernos están haciendo hasta lo imposible por ayudar a sus ciudadanos”.

“El Congreso del Estado aprobó que se puede gastar parte de los recursos para apoyar a la población para esta epidemia, y esto fue lo único que alcanzó, porque los demás apoyos los ha dado el gobierno estatal, el municipio sólo los reparte”, resaltó.

Consideró que son insuficientes estos tanques que llegan tres meses tarde, “con lo que hoy donaron no alcanza ni para un día, y es que un enfermo con ese virus puede necesitar hasta más de una semana de oxígeno”.

“Pregúntese si a los familiares de los enfermos les servirá ese tanque, pregúntese si pudo haber apoyado a los que ya murieron mientras no daba la cara por un pueblo que espera al menos eso de usted. Después de cinco meses de no aparecer por el Ayuntamiento, esto es querer darle ‘atole con el dedo a los arriaguenses’. De dádivas no vive el pueblo”, concluyó.