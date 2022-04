Marchan en SCLC para pedir justicia

Janet Hernández Cruz / San Cristóbal

Integrantes de la coordinación regional de la zona Altos de la Organización Indígena de Chiapas, marcharon por las principales calles de San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia y castigo para los asesinos de su líder, Juan Carlos Jiménez Velasco, asesinado el 24 de marzo de 2016.

El coordinador regional de dicha organización, Lucio Jiménez Velasco, señaló que este crimen no puede quedar impune, “Juan Carlos era un joven con una vida por delante, va a cumplir años su hijita, no se vale que gente de la delincuencia haga esas cosas, mandaron a asesinar a mi hermano, no hay avance en la justicia, nos reprimen y detienen a nuestros compañeros, la marcha es para eso para pedir la libertad de nuestros compañeros”.

Así también urgieron a las autoridades un alto a los hostigamientos, “tenemos demanda en contra de agresiones, pero ya cerraron el caso, cómo es posible si hemos estado pidiendo justicia y no han detenido a los delincuentes, ya estamos cansados, nos estamos preparando para otra movilización porque el gobierno nos va escuchar hasta que vayamos a donde están”.

En otro tema, aseguró que en las colonias donde tengan presencia sus militantes no permitirán la entrada a los candidatos que busquen hacer campaña en este proceso electoral.

“Nosotros como luchadores sociales, no estamos en ningún partido político, con ningún candidato, nosotros estamos en las calles, pero también respetamos a otras organizaciones que apoyan a los partidos políticos, pero nosotros no, como Frente Campesino y Organización Indígena de Chiapas pedimos solución a nuestras demandas no somos de ningún partido, nuestra idea es estar en las calles”, mencionó.

Finalmente, anunció que podrían realizar una movilización a nivel estatal en Tuxtla Gutiérrez en el mes de abril para la solución de sus demandas.