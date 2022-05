Tonalá, casi un desierto

Juan Antonio González/ Tonalá

Poco a poco, los ciudadanos de Tonalá están tomando más en serio la pandemia del coronavirus, apenas ayer los negocios de la ciudad, tiendas de autoservicios, tiendas departamentales, plazas, calles, avenidas y carreteras se están convirtiendo en desiertos, gracias a las recomendaciones que han hecho el sector Salud federal y los tres niveles de gobierno con “Quédate en casa, quédate en casa”.

Apenas ayer, tiendas como Modelo Plus, que tenía sus asientos ocupados por decenas de jóvenes que acudían para tomar su refresco o café pero a la vez para ocupar la línea de internet y chatear, se ha reducido al cien por ciento, los negocios y bancos están haciendo conciencia y en muchas tiendas se ha empezado a distribuir en gel antibacterial.

Jorge “N”, ciudadano de la ciudad opinó que poco a poco la ciudadanía está tomando las debidas precauciones para resguardarse en casa y no salir por lo menos lo que resta de este mes de abril: “Estamos aburridos en nuestras casas pero debemos de tomar las sugerencias de los médicos, salimos al mercado o al súper mercado para comprar nuestras provisiones, pero regresamos muy pronto a nuestros hogares”, señaló.

Con las calles desiertas y silenciosas en donde se vuelve a escuchar el canto de los pájaros que se anidan en los árboles del parque central, el pueblo tiene pavor, se podría decir que un 70 por ciento está haciendo caso a las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud, y este lunes inició con mayor certeza las recomendaciones: “Afortunadamente en nuestra costa no se han registrado este tipo de enfermedades y ojala que acá no llegue, preferimos estar en cuarentena y no sufrir esta epidemia mortal y desde aquí recomiendo a todos que se queden en casa, quédate en casa es el bien para todos, hay que cuidar a los niños, niñas, ancianos y a los que sufren alguna enfermedad”, recomendó el señor Anibal “O”, vecino de la colonia Evolución.