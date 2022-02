AMLO: «Más de 8 mil mexicanos han sido repatriados durante pandemia»

Al inicio de su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la población por acatar las medidas de cuarentena y sana distancia ante la pandemia de covid-19; dijo que aún no hay saturación en hospitales, sin embargo, el gobierno se sigue preparando para la fase más crítica de la contingencia.

“Muchas gracias por lo que están haciendo”, dijo el Presidente a la gente y quien también llamó a no caer en la depresión pues pronto el país saldrá delante de la crisis.

«Vuelvo a hacer un llamado a toda la población para que continuemos actuando cómo lo venimos haciendo, nos estamos portando bien, muy bien, requete bien porque se están acatando las recomendaciones. Tenemos la información de que se ha reducido considerablemente la movilidad, que la mayoría de la gente está en casa, que no estamos cuidando y cuidando a los más vulnerables, a los adultos mayores y a los enfermos».

El presidente López Obrador dijo que se llegó a un acuerdo con el gobierno de China para que ese país surta a México insumos de protección personal contra covid-19.

Hay solidaridad internacional con México

El Presidente dijo que gracias al prestigio de México en el extranjero se está logrando adquirir equipos e insumos en diferentes países, pues aseguró que no hay gobierno que se exprese mal del país.

“Trabajamos de manera conjunta con todas las instituciones del sector salud; con el prestigio de México en el extranjero tenemos cooperación de gobiernos de otros países para el abasto de equipos. No hay un país que hable mal de México o del gobierno de México, un país; hay solidaridad internacional con México”.

Alistan 8 mil camas para atender a enfermos graves de covid-19

El Presidente dijo que los esfuerzos del gobierno están enfocados en alistarse para la parte más álgida de la pandemia, por lo que pidió a la gente no “apanicarse” pues los esfuerzos se coordinan para salir pronto de la crisis.

«Estamos en condiciones de tener 8 mil camas y vamos a tener más; voy a dar el dato preciso para la gente, hasta ayer solo 111 enfermos en terapia intensiva y estoy hablando de 8 mil camas que se están preparando, ya con esto creo que ayuda para que no nos dejemos apanicar.

Si empresas pagan sus impuestos, se otorgaras más créditos a PyMes

El Presidente dijo que envió una carta a Carlos Salazar Lomélín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en la que detalla el listado de las empresas que le adeudan a la Hacienda Pública, y que le solicita le ayude a que se haga el pago al SAT.

López Obrador dijo que si lo empresarios pagan, pues “tiene con qué”, estos recursos serán destinados al otorgamiento de créditos para pequeñas y medianas empresas para que hagan frente a la crisis económica a causa de la pandemia de covid-19.

“Y ayer dije que por cuestiones de dignidad no iba a dar los nombres, pero ya los tiene con las cantidades el presidente del Consejo Coordinador Empresarial; se procuró entregarlo de mano y de manera segura para que en una de esas nos ayuden a cobrar.

“Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de que nos ayuden a cobrar, sería ejemplo mundial de apoyo y solidaridad, pero si es en abonos y es un acuerdo, si no son los 50 mil, todo en el marco de la legalidad, pues ya es un millón de créditos, el resto ya se verá de acuerdo a la ley si se quitan multas. Lo que ya no se puede hacer es la condonación, pero no deja de ser una cantidad importante.