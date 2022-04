AMLO ofrece apoyo a habitantes del Cerro del Chiquihuite 

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

En la última semana, México recibió 44 millones de medicamento

Para garantizar el abasto, han arribado a México más de 44.5 millones de piezas de medicamentos de mil 840 claves, anunció el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Además, en total han llegado 1045 millones de piezas, desde que el gobierno realizó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

México suma ocho semanas de reducción de la epidemia de covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el país suma ocho semanas de reducción de la pandemia de covid-19, y se ha presentado una reducción del 25 por ciento.

México suma ocho semanas de reducción de la epidemia de COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el país suma ocho semanas de reducción de la pandemia de covid-19, y se ha presentado una reducción del 25 por ciento.

Celac aprobó lineamientos de Cepal para plan de autosuficiencia sanitaria

En la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los Estados participantes aprobaron, de manera unánime, los lineamientos propuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para crean un plan de autosuficiencia sanitaria en la región; dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Aumento en flujo de migrantes haitianos se debe a que “los están engañando”

Ante la posibilidad de obtener residencia en Estados Unidos, un gran número de haitianos han salido de su país o de aquellas naciones que les han brindado asilo, para emprender un viaje hacia la unión americana. Sin embargo, esto se trata de un engaño, según dijo el canciller Ebrard, pues el país vecino sólo ha ampliado el plazo para hacer el trámite a aquellas personas de nacionalidad haitiana que ya residen allí.

“Un flujo muy reciente de personas de origen haitianos que provienen de Brasil y de Chile, no piden ser refugiados en México, sino que se les deje el libre paso hacia los Estados Unidos. (…) No que lleguen, la conversación versó sobre este tema y tener una respuesta regional, porque los están engañando”, comentó.

No hay evidencia de que variante Mu del covid sea más transmisible o virulenta: Ssa

López-Gatell señaló que hasta el momento no hay evidencia científica que pruebe que la variante del coronavirus Mu sea más transmisible, virulenta o que disminuya el efecto de inmunidad de las vacunas. Aseguró que, en caso de que exista evidencia que refute esta información, el gobierno dará a viso a la población.

“Ya tenemos la variante Mu, que se identifico en Sudamérica, no está clasificada como variante de preocupación, sino como de interés, por lo tanto, no existe evidencia de que sea más transmisible, ni más virulenta, ni que la inmunidad escape a esta variante”, añadió.

AMLO evita opinar sobre tema de objeción de conciencia; “no me lavo las manos”

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la regulación de la objeción de conciencia contemplada en la Ley General de Salud, pues su redacción era deficiente y permitía abusos en esta materia, el Presidente se negó a pronunciarse al respecto, alegando que debe ser respetuoso de todas la opiniones y creencias.

“Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar, respeto las decisiones que toman la instancias legales. (…) No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que conviene que, en un tema de esta naturaleza, el Presidente no tome partido”, detalló.