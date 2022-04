Frena no pasó al zócalo para proteger la catedral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se impidió el paso al Zócalo a la protesta del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) porque había riesgo de confrontación con otras manifestaciones y también para proteger la Catedral Metropolitana.

El mandatario reiteró que se garantizara la libre manifestación de este grupo de oposición e incluso se mostró entusiasta al proponer adelantar la consulta para la revocación de mandato para junio de 2021.

Desde Palacio Nacional, se pronunció a favor de salvaguardar la seguridad de los manifestantes hasta en el campamento. Además, les recordó que si piensan quedarse en el plantón hasta que termine su mandato tienen la oportunidad de que haya revocación de mandato o esperar hasta 2024.

“No creo que se trate de un movimiento violento que me quieran derrocar, entiendo es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Es un método democrático, ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya entonces sí a Palenque, Chiapas”, agregó.

Pero además abrió la posibilidad de que se adelante esta consulta siempre que se convenza a los legisladores de oposición, pues recordó que fueron ellos quienes se opusieron a que este procedimiento se hiciera a la par de la elección de 2021.

Con información de Milenio.