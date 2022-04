El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera anunciado los estados que visitará la próxima semana; además de realizar las reuniones de seguridad en los estados anunciados, también hará otro evento más, pero son concentraciones, pues ya son cosa del pasado, aseguró.

“La semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en los estados de Veracruz, vamos a estar el lunes en Xalapa; el martes en Tlaxcala; el miércoles en Puebla; el jueves en Pachuca, y viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el programa para la semana próxima. Vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia porque no son mítines, eso ya quedó atrás; por lo pronto no puede haber congregaciones”.

“No pensamos que haya rebrote”, dice AMLO

El Presidente dijo que se puede comenzar y retomar actividades siempre tomando las precauciones necesarias; aseguró que la gente ya tiene los conocimientos necesarios para asumir su propia seguridad si decide salir.

«Ayer corrió la noticia de los rebrotes, nuestro peso se depreció, nada más por un informe, a veces con fundamento, a veces no, pero así se manejan los mercados. Nosotros ya vamos para abajo, en el descenso, nos ha llevado tiempo pero ahí vamos; el doctor Hugo López-Gatell lo explica, la gráfica de ayer muestra que hay disminución de casos nuevos de infectados; por eso ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de Gobierno para, que con cuidado, se empiece a abrir, regresar, poco a poco a la normalidad; que nos empecemos a preparar.

«Nos falta todavía un tiempo, pero el comportamiento es favorable, no pensamos que haya rebrote; abrir poco a poco con protocolos de salud; si vemos que hay rebrote en algún sitio volver al confinamiento todo de manera voluntaria. Esto es importante por eso no debemos de excedernos, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente que ya con todo este tiempo de aprendizaje y sufrimiento pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que no tengamos que depender, que recobremos a plenitud nuestra libertad, aunque se haya hecho voluntario, nos limitamos».

No podemos dar la espalda a problema de Afores, dice AMLO

Si bien no será una crisis que se presentará en su gobierno, el Presidente dijo que es urgente resolver lo relacionado con las pensiones de los trabajadores, si no, comenzarán a jubilarse y a recibir menos de la mitad de lo que les corresponde.

“No podemos dar la espalda este asunto aun cuando a nosotros no nos va a afectar tanto porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo y el siguiente van a tener un problema gravísimo; problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así y manejaron que íbamos a cambiar las reglas, que va a afectar a las administradoras de estos fondos, no es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre, de una pregunta que me hicieron la contesté así, al día siguiente vi la nota, cambian las reglas y empiezan a preguntar y todos en contra”.

Van contra facturaros; pedirán a contribuyentes regularizarse

El Presidente dijo que al regreso de su gira de la próxima semana presentará la denuncia en contra de los despachos dedicados a la evasión fiscal; y a la gente que contrató estos servicios le pedirán que regularice su situación.

“Vamos a dar a conocer sobre el fraude de las famosas factureras, miles de millones de pesos de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar los impuestos, si tenían que pagar un millón les decían ‘entregados 100 mil y nosotros te resolvemos’. Entonces había una ingeniería de extender facturas falsas; estos factureros que tenían despachos, se hicieron muy ricos y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema.

“Vamos a actuar legalmente contra los factureros y vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida, que pensó que era legal, o que podía serlo; les van a mandar sus avisos para que se regularicen porque si no tendríamos interponer 20, 30, 40 mil querellas; vamos a buscar la forma de que se repare el daño y hay muchos que lo están haciendo. Gente muy famosa, no vamos a reconocer nombres, pero si hay gente que va y dice me quiero poner al día; ‘está mal lo que hizo mi contador, que yo permití y corrijo’. Eso tuvo su apogeo en los últimos 10 años. Se volvió modus operandi porque este mecanismo era parte del mecanismo gubernamental, no solo se beneficiaban empresas sino también funcionarios”.

AMLO pide sea revisado el caso de Susana Prieto Terrazas

El Presidente dijo que dio instrucciones para que se revise el caso de la abogada Susana Prieto Terrazas quien encabeza movimientos en maquiladoras de Tamaulipas; rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya tenido injerencia en este asunto.

«Tenemos conocimiento desde el primer día di instrucciones de que se revisara el caso; tiene que ver con el gobierno del estado de Tamaulipas, no es un asunto federal; y en efecto esta abogada encabezaba movimientos en las maquiladoras pero no se puede inventar, no se pueden fabricar delitos a nadie; no puede haber represalias contra nadie; di instrucciones de que se analizara la situación y que no se permitiera una arbitrariedad. Sí se está viendo este asunto. No creo yo que se una petición del gobierno estadunidense porque no se atreverían a hacerlo y no va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de Estados Unidos.

«Quien debe de actuar de oficio es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seguramente ya lo están haciendo».

AMLO sirvió de enlace de gobierno de Argentina con Larry Fink

«Ayudé a buscar una salida de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que tenía buena relación con Larry Fink y ellos estaban buscando una renegociación de su deuda que ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer».

Litigarán contratos de energía por leoninos, dice AMLO

El Presidente dijo que defenderán en tribunales los intereses del país ante las empresas extranjeras que tienen contratos ventajosos para producir energía en México;

«Se les pasó la mano, abusaron las empresas; me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobierno, con decirles que recibían la concesión, se les deba trato especial, les compraban cara la energía hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución, los particulares, podían subir su energía antes que la energía que las plantas de la CFE porque la querían arruinar.

«La mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan se hicieron con dinero con la banca de desarrollo, o sea, se pasaron, y todavía quieren más; no se dan cuenta de cómo estamos. Imaginen lo que es que se le quite la mita de la deuda a Argentina, ¿nosotros vamos a seguir con lo mismo? Claro que vamos a litigar, a defender los intereses de la nación, claro que lo vamos a hacer y no importa que los periódicos que tienen que ver con estas empresas, El País de España, como no van a defender a Iberdrola si con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la CFE Iberdrola ya es un monopolio en México, construyó el mayor número de plantas que generación de energía eléctrica. Todavía el año pasado compró una planta de un hijo de Claudio X. González, entonces como no van acudir a las instancias judiciales.

Vía: Milenio