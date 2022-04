Obligatorio certificado de vacunación de COVID

Jalisco siguió el ejemplo de Tlaxcala y a partir de este viernes el certificación de vacunación contra covid-19 será obligatorio para ingresar a ciertos lugares; conoce aquí cuáles son

No sólo en Tlaxcala te hará falta tu certificado de vacunación contra covid-19, también lo necesitarás en Jalisco si es que quieres realizar ciertas actividades recreativas, ya que desde este viernes será uno de los requisitos para que puedas ingresar a algunos lugares.

¿Dónde pedirán en Jalisco el certificado de vacunación covid?

El certificado de vacunación será necesario para cualquier tipo de evento masivo y cualquier otro lugar que implique la aglomeración de personas. Estos son los lugares en los que deberás presentarlo:

Casinos

Bares y antros

Estadios

Conciertos

Salones de eventos

Centros de convenciones

Eventos masivos

Si no tienes tu certificado ya que no te vacunaste podrás presentar una prueba PCR negativa a covid-19, la cual deberá tener una vigencia de 48 horas. Pero en el estado no te la proporcionarán si no tienes la vacuna, por lo que para realizarla tendrá que salir de tu bolsillo.

“El sistema estatal de pruebas gratuitas no va a dar este tipo de pruebas a las personas que no estén vacunadas. Si quieren mantenerse en su postura de no vacunarse y asistir a estos eventos, tendrán que pagar una prueba para poder acceder a estos lugares”, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

Además, dentro de las nuevas medidas que acordó la mesa de salud del estado ante el aumento de los contagios de covid-19, los estadios reducirán su aforo al 60 por ciento.

¿Cuáles son los certificados de vacunación que serán válidos en Jalisco?

Los certificados pueden ser de esquema completo o de una dosis anticovid y los que serán válidos para ingresar a lugares de actividades recreativas son:

El certificado emitido por la Secretaría de Salud federal

La papeleta de vacunación entregada en Jalisco

El comprobante de vacunación aplicado en Estados Unidos u otro país

La medida del certificado de vacunación contra covid-19 sólo aplicará para los mayores de 18 años.

Si no tienes la vacuna, ¿qué pruebas PCR serán válidas en Jalisco?

Si eres de los que han decidido no vacunarse contra covid-19 pero quieres asistir a algún concierto u otro evento recreativo en Jalisco puedes presentar una prueba PCR negativa. Las que serán válidas son:

La que realicen laboratorios privados acreditados por la Cofepris

La prueba deberá tener vigencia de 48 horas

Con información de: Excélsior