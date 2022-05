Padre Marcelo continúa su labor de búsqueda

Asegura que sigue en la disposición de ayudar a encontrar a los desaparecidos en Pantelhó

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- En Pantelhó no se ha logrado dar con la liberación de los 21 retenidos por el grupo El Machete porque se desconoce el lugar donde están y así no se puede avanzar, dijo el padre y defensor de los derechos humanos Marcelo Pérez Pérez.

Al iniciar su servicio en la Parroquia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, dijo que se comprometió con los familiares de los retenidos a hacer lo que estaba en sus manos pero nada se ha logrado porque nadie dice dónde están.

«No depende de mí totalmente, hemos liberado personas en otros municipios porque nos dicen dónde están y en el caso de los 21 retenidos no sabemos dónde están y ahí no se puede avanzar, en ese aspecto ha sido de mucho misterio, pero en cuanto me digan, el lugar donde están yo voy a la hora que sea, en lo que yo pueda servir con mucho gusto», externó.

Destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda le ha pedido que genere condiciones de búsqueda pero no se ha logrado porque pregunta por todos lados y nadie dice nada.

También desmintió que encabece el grupo El Machete, al contrario, busca la paz y nunca ha alentado a la violencia.

Finalmente, mencionó que el día de hoy tomó posición en la parroquia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas después de estar 10 años en Chenalhó y 10 años en Simojovel.