¿Cápsula protectora?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

11ª. Cabañuela, Covid y salud.

Se supone que mientras no se exprese la realidad, no existe.

En Chiapas

burbuja del tiempo

en que convergen

diferentes épocas.

La paleolítica previa a la escritura cultivándose.

Novohispana y

decimonónica

sin participar ni aplicar

ciencia y tecnología digital.

Moderna

acrítica

sin aceptar

sobrepoblación

y

ecocidio.

Explicando el sub registro de casos por Covid, la negación de la obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas.

Expresan cinco razones para cuidarse, a pesar de expresar que la variedad Ómicron no es tan dañina.

No es una gripe fuerte. Podrías cursar Covid prolongado, altamente contagioso, sobrecargando el sistema de salud. No eres inmune ni invencible: no retes a tu sistema inmunológico.

La economía es primordial.

Continúa la guerra entre farmacéuticas.

La enfermedad es rentable.

Cultivar la salud, no.

Es más fácil que se destruya la tierra,

a preservar ecología y salud.

Mientras Ómicron abarca a todos, no es tan dañino, las vacunas confieren memoria y esta acelera el ataque y neutralización de los virus infectantes; en consecuencia se agravan los no vacunados, negacionistas y valemadristas.

Distráete: los jugadores portugueses y españoles infectados.Se detectan trece casos de la variante Ómicron en equipo de futbol de Lisboa. Al alza las acciones de PharmaMar, los resultados de los ensayos in vitro publicados en la revista Life Science Alliance, mostraron que Plitidepsin (conocido también por su nombre comercial Aplidin), posee un potente efecto antiviral contra todas las variantes y disminuye la carga viral pulmonar. Se desarrolló como antineoplásico”.

No olviden: ignorar, no funciona como cápsula de aislamiento protectora.