Deadpool, súper héroe digno de un cómic

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Deadpool, un verdadero súper héroe digno de un cómic, lo bueno, lo malo y la verdad de su vida, todo reunido en esta obra para los admiradores, superadmiradores y todo el que quiera conocer completamente a este personaje”, menciona la editorial la Planeta, el primer grupo editorial en español con presencia en 20 países.

Cuenta con más de 70 sellos editoriales y publica más de 4.000 novedades al año en español, catalán, portugués e italiano. En su catálogo figuran más de 15.000 autores entre clásicos y contemporáneos.

El libro, La filosofía de Deadpool (Planeta), de Marvel -menciona la editorial- a través de viñetas con increíbles ilustraciones hace una revisión desde el inicio de la historia de esta figura, sin dejar de lado los sabios consejos que lo hacen tan peculiar: cómo patear traseros como un verdadero experto, pero también sus trucos básicos para conquistar.

“Estas páginas nos adentran en la mente de Deadpool como es clásico, con gran sentido del humor. Cuando la gente me ve, piensa que soy un mercenario malvado. No les basta con que de vez en cuando haga algo heroico, ¡también quieren que tenga mi corazoncito! Por eso les comparto algunas de mis pasiones no tan secretas”, se comenta.

No obstante, resalta que, un mundo donde todos son Deadpool: “¿puedes imaginar algo mejor? Un contenido que te hará aprender todo y más sobre la filosofía del personaje de ficción más amado de todos los tiempos para que, quién dice que no, lo apliques a tu propia historia”.

Cabe destacar que Marvel, es una editorial de cómics estadunidense creada en 1939, inicialmente con el nombre de Timely Comics. Entre sus personajes emblemáticos del género superheroico se encuentran Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, Wolverine, Daredevil, y los X-Men, entre otros.