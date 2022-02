¡El lavado de manos, a la Poncio Pilatos!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Sars Cov 2 enfrenta la carencia de aprendizaje del pasado. La ignorancia, desidia global, provocó una pandemia demostrando que no se sabe lavar, guardar distancia, respetar a todos los seres vivos.

¡Falla la educación a todos los niveles! Lo ejemplificaré con la muerte de la pasante y las condiciones de trabajo en las escuelas y facultades de medicina oficiales.

Comentan: ‘¿Sabías que desde la directora, hasta el encargado de servicio social, sólo ganan como catedráticos?’. ¡Los cargos son solo de nombre! ¡Solo le pagan sus horas de clases y clínica! Al de Secretaria, tiene medio tiempo. Es un alegato que se existido con la Secretaría de Salud. La solución es: ¡Elijan para los puestos, a los maestros de tiempo completo!

La pasante reportó violación. ¡Tienen el deber humano de reubicarla! Se ve obligada a retornar y es hallada muerta por asfixia. La ceguera legal ordenó la cremaran. ¡Sin cuerpo, no hay delito qué dilucidar!

Se refiere que buscó apoyo con la Secretaria y la Universidad. Sus peticiones no fueron escuchadas, argumentando que era conflictiva. La Facultad y Rectoría dicen ignorar, niegan todo trámite. ¡Así es de enajenante y surrealista lo mexicano! Diría Salvador Dalí. ¡Las voces no se escuchan! ¡Le falló bien feo la vida! ¡La hubieran dejado sin sueldo en la universidad, pero viva! ¿Acudió a Derechos Humanos? Ahora están, cuando ya falleció. ¡No antes! ¡También fallaron! Justificante: ¡la pandemia! La madre de Mariana expone que le fue negado ver a su hija; ni ir en la carroza le fue permitido. ¡Se dejó! ¡Ahora, que solicite las fotos de la autopsia, que se hagan públicas, como las de John F. Kennedy! Si estas no son convincentes, demanden a quien sea responsable. ¿Es que lo ordenaron? ¡Que renuncie! ¡Se quedará sin chamba! ¡Habrá otros que aceptarán cargar la culpa! ¡Esclavos de un salario de sobrevivencia!

No deberían mandar pasantes a Nueva Palestina. ¡Se debería clausurar esa plaza! ¡Imagínate! ¿Quién va a querer ir a dormir donde asesinaron o le privaron de la vida? ¿Quién va a desear arriesgar su existencia? ¡No faltará! ¡Son demasiadas escuelas particulares!

Si no la quiere una escuela, la querrá otra. Kafka lo describe magníficamente en toda su obra de hace más de 150 años. Chiapas y México lo expresan, magníficamente. La realidad mexicana es surrealista y Kafkiana.