‘El sexo y el fracaso del absoluto’, de Paidós

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Slavoj Žižek aborda en El sexo y el fracaso del absoluto (Paidós), el problema básico de la ontología: cómo entendemos la realidad, así lo da a conocer la editorial Paidós.

De acuerdo a la información compartida, informa que “el filósofo y director del instituto de Humanidades de la Universidad de Londres, desarrolla en este libro un repaso a los planteamientos de autores esenciales de la filosofía occidental contemporánea -Kant, Hegel, Lacan, el materialismo dialéctico de Marx- para explorar problemas complejos de nuestro tiempo: la sexualidad, la dicotomía hombre-mujer, e incluso la necesidad de comprender la teoría cuántica para acercarnos de manera más efectiva a las contradicciones que la realidad plantea a nuestra manera de comprenderla, mientras debate con teorías recientes”.

Por tanto, la editorial indica que Žižek, recurre a ejemplos de la cultura de masas, desde los restaurantes McDonalds o los videojuegos hasta el cine y las redes sociales, para crear referencias provocadoras y discutir de qué manera la historia humana refleja dichas contradicciones.

“…el presente volumen es un intento de proporcionar el marco ontológico básico de todo mi trabajo; lo más cerca que nunca estaré de presentar un sistema filosófico, una respuesta a las “grandes” preguntas sobre la realidad, la libertad, etcétera”, indica el autor.

DATOS DEL AUTOR

SLAVOJ ŽIŽEK (Liubliana, Eslovenia, 1949) es doctor en Filosofía e investigador del Instituto de Estudios Sociales de Liubliana, y profesor visitante en la New School for Social Research de Nueva York. Ha sido invitado a impartir clases en universidades como Université Paris-VIII, SUNY Buffalo, University of Minnesota, Tulane University, New Orleans, Columbia University, New York y Princeton University.