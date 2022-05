Enrique Guzmán recuerda romance

Agencia México

Diario de Chiapas

Enrique Guzmán reapareció públicamente en el programa Hoy para celebrar su cumpleaños, ser homenajeado y recordar algunas anécdotas de su trayectoria artística.

Al acordarse de las guapas mujeres que tuvieron la oportunidad de colaborar con él, entre ellas Rocío Dúrcal y Angélica María, el intérprete no dudó en externar que ambas artistas le gustaban, pero no pudo tener un romance con ellas.

Conmemorando su trabajo con la madre de Angélica Vale, el cantante dijo con una gran sonrisa a las conductoras: “ese (tren) no se me ha ido todavía, ese todavía falta […] todavía no, ¿me esperas? …. (mi esposa) me dará permiso”.

Minutos más tarde, Angélica María se comunicó al foro para charlar con el padre de Alejandra Guzmán, felicitarlo por su cumpleaños y recordar algunos momentos que vivieron juntos, dejando entrever que fueron más que amigos.

“Luego me lo ligué y fuimos novios”, dijo la actriz, ante la sorpresa de los conductores, por lo que Enrique comentó: “soy un caballero, no le agarré nada”. Inmediatamente Angélica añadió: “de manita sudada”. Por su parte, Guzmán dijo: “eso dices siempre, pero yo nunca te agarré partes ocultas, nunca te toqué partes ocultas”.

Finalmente, la artista destacó que su noviazgo fue inocente porque los dos eran “muy jovencitos”. “Se daba de besitos conmigo, y ya se iba a desquitar con las otras chamacas, y con eso no contaba yo”, concluyó sonriendo