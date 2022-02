Entonces te lleva

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Léeme ahora las pláticas compiladas con recuperados del Covid, con familiares fallecidos con o sin vacunación y su cosmovisión. Concuerdo contigo.

No te inoculas porque no estas educado para hacerlo. Te vacunas por miedo, no por necesidad. Por presión, al acudir a vacunar de casa en casa. Se rumora que quien no esté vacunado no viajará, no trabajará.

Se murieron vacunados. ¿El Covid pasó de moda?

¡Nunca! Ninguna enfermedad pasará ni deja de estar vigente, no es que ahora me decidiré a enfermarme por virus y en invierno por bacterias, en primavera de enfermedades autoinmunitarias y en verano de neoplasias malignas.

Las enfermedades no son a la carta, carecen de modas. Solo perderá atención, acarreando muertes de familiares. Otros se la achacan a la vacuna. No aceptan que tienen enfermedades previas. No todos los vacunados fenecen. Solo en los que falló su sistema inmunológico.

Hay otros que sobrevivieron a la enfermedad, refieren la inmunidad adquirida a través de la infección y dicen que es permanente. ¡No lo es! Igual que la gripe, enfermarás varias veces. Y cada vez habrá mayor daño vascular e inflamatorio.

Así llegará a un proceso previo a la muerte, a esa neumonía previa a tu muerte que debió desarrollarse a los noventa años y no a los setenta.

Esa es la historia de la inconciencia humana. El educador médico tiene el deber de repetirla mientras exista la posibilidad de que alguien aprenda y rompa la cadena de transmisión.

Y si alguno me lee y lo hace, he cumplido con la misión.

Y sí: siempre, la inmunidad adquirida a través de una enfermedad será superior a la obtenida por una inmunización, existiendo la posibilidad que tu organismo destruido, muera.

Leer hoy será útil para alguno que no desea morir por tus acciones. Y entonces te lleva.