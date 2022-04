Flexible como el junco

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

10ª. Cabañuela. ¿Qué pasará en octubre?

¿Por qué el Covid afecta más a las personas mayores? Sencillo: por la inmovilidad, sus articulaciones, sus movimientos restringidos.

Son crocantes como el empanizado.

Hay que cambiar, para no cambiar.

Permanecer.

La salud anímica incide en las defensas corporales. Y si estas débil, las epidemias te acaban. Es terapéutico preguntarte cómo amaneció tu ‘Yo niño’.

¿Ya hiciste reír a tu ‘Yo adulto’? ¿Ya preguntaste cómo están tus desapegos y rupturas con las Filias? ¿Qué tiene tu subconsciente con la memoria colectiva y la realidad social?

¿Has transmutado para no cambiar? ¿Para subsistir? ¿Trascender? ¿Cómo estás?

La salud es el equilibrio biopsicosocial. Son aliviadas sus crujientes articulaciones con queratan, heparan sulfato o crondroitina y colágeno tipo I.

La economía está limitada. ¡Tomen caldo de pollo rico en colágeno! Tomen conciencia que el proceso degenerativo inicia en el momento de nacer, la tubería vascular se tapa por alimentos transformados en lípidos, después de la primera década de vida. La colágena la empezarás a perder a partir de los 40 años. Hasta hoy, la colágena no es producida por ningún vegetal o en forma industrial por una bacteria modificada genéticamente.

¿Sería correcto llamarla transgénica?

Si comes gelatina, aunque no comas carne ni lácteos, no eres enteramente vegano.

A menos que solo contenga Agar.

Si comes pan, ingieres lípidos animales.

A través del alimento evades agravarte por la pandemia. No ha habido casos graves entre el personal de salud. En quince días se sabrá la evolución de casos por fiestas y escuela. La inmovilidad favorece la retención de secreciones y empeora las enfermedades respiratorias, que siempre se agravan en estas fechas. Mantenerse flexible como el junco, mejora tu calidad de vida evitando agravarte.