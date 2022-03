Gyzuz presenta el sencillo “Punto Final”

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Gyzuz es un artista colombiano de género urbano, que se encuentra en nuestro país y con quien pude conversar en la sección Arte y Show del noticiero Chiapas a Diario, durante su estancia en “La Perla Tapatía”: Guadalajara, Jalisco.

La nota distintiva de Gyzuz es su versatilidad musical, gusta de presentar temas con sentimiento, surgidos de historias reales combinando romance, alegría y baile.

En este tenor, Gyzuz presenta ‘Punto Final’, un tema producido por Bull Nene, Shakal en el beat, Noise Up y masterizado por Mavig420, donde aborda una experiencia con la que todos podemos identificarnos: una relación que se ha venido desgastando con los años y, a pesar de los muchos intentos por solucionar sus diferencias, la pareja decide que lo mejor es poner ‘Punto final’ para no herirse mutuamente y no lastimar a su hijo, lo mejor que dejó esa relación.

Gyzuz afirma que ‘Punto Final’, es una canción perfecta para dedicar en un momento de desamor; y compartió que el video fue grabado en locaciones de Morelia (Michoacán) en México y en Medellín, Colombia. Una de las grandes satisfacciones que obtuvo en este trabajo es haberse involucrado por completo en todo el proceso creativo: tanto en producción y rodaje, como en la dirección y hasta el maquillaje, pues debido a la pandemia tuvo que enfrentar nuevos retos.

El resultado es ‘Punto Final’, cuyo video ya se encuentra en plataformas digitales y el que sin duda podrás disfrutar, pues está muy bien realizado por Nanimac Studios.

Agradecemos el contacto de Luly Rangel (CDMX) y te invitamos a seguir a Gyzuz en sus redes sociales:

YouTube: 1.582.135 visualizaciones

https://www.youtube.com/c/GZUZmusic/videos

Facebook: 4,384 personas siguen esto

https://www.facebook.com/gyzuz

Instagram: 19 k seguidores

https://www.instagram.com/gyzuzmusic/?hl=es-la

Y por supuesto, puedes ver la entrevista completa en https://www.facebook.com/watch/live/?v=333940261324056¬if_id=1597336411868388¬if_t=live_video_explicit