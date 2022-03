“Negra”, documental que aborda el racismo hacia la comunidad afrodescendiente

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hace unos días, la plataforma de Ambulante, proyectó el primer largometraje de Medhin Tewolde Serrano (México), directora de cine que se reconoce como afromexicana. Con “Negra”, ella hizo un rodaje reflexivo, además visibiliza a la comunidad afro en la República Mexicana, pues aclara en entrevista vía telefónica que en este territorio geográfico, se tiene la creencia de que no hay personas afrodescendientes porque la historia no las ha visibilizado, “no conocemos nuestra raíces y es difícil autonombrarse, si no conocemos nuestra historia”.

La propuesta visual “es un ejercicio individual por trascender una experiencia racista, convertido en la búsqueda de otras mujeres afrodescendientes en México para contar sus historias”, comenta en la sinopsis Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación de Ambulante.

El documental tiene una duración de una hora y 11 minutos aproximadamente. Comienza con un recuerdo de Medhin, quien cuando tenía siete años, un niño le gritó “negra” y se rió. Con este recuerdo, la directora se vincula con cuatro mujeres afrodecendientes más, quienes cuentan sobre las experiencias racistas que han vivido. No obstante, en la última parte la directora buscó retratar cómo se trasciende esos momentos racistas a través del dibujo, de la poesía, de la danza, del cine.

“Desde el inicio, está planteada como una búsqueda personal, propia, para ver si lo que me pasó a mí, le pasó a otras”, informa. Asimismo, agrega que con ello, se revela que los hechos racistas no son hechos aislados, no son casualidad, pues les pasa a todas.

“Durante el proceso entrevisté a varias, pero me encontré con diálogos que se convirtieron en algo muy íntimo, que en otros casos no nos hubiéramos dicho. No me sentía con la legitimidad de contar la historia de alguien más, de otras personas, entonces ‘Negra’ surge así: hablar del racismo”, refiere.

La cineasta comenta que dio título a esta producción con la finalidad de provocar, ya que, la palabra “negra” es un insulto y con ello, se permitiría que las personas se escucharan decir esa palabra y darse cuenta cómo se siente.

Medhin Tewolde Serrano, comparte que quería hacer un trabajo accesible para todo el público a nivel de contenido y narrativo: “Hice la película que a mí me hubiera gustado ver de chica. Ojalá esta película pueda contestar esas preguntas que muchas mujeres afros nos hacemos”.