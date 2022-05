Sin insertos ni…

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La vacuna “No posee insertos del virus del VIH”. Hay humanos que gozan infundirle miedo a la población. ¡Es negocio! ¡Deje de sufrir! La carencia de conocimiento se llama estulticia, hace que sea manipulado.

Se dice que el coronavirus posee una secuencia parecida a un fragmento viral de VIH, el nobel francés Luc Montagnier lo expresó. La OMS y demás agencias lo niegan. ¿Quién dice la verdad?

También se dijo que con esta vacuna puedes dar un falso positivo con respuesta a la prueba de Elisa, que se utiliza para diagnosticar si tienes contacto con VIH.

Aunque tuviera la secuencia, puede ser consecuencia de la evolución. ¡Compartimos genomas con virus, bacterias, animales! ¡Somos hermanos genéticos!

¿O no se ha desarrollado todavía el SIDA? Pienso que no, el tiempo corroborará. Si es positiva o falsa positiva, será útil la prueba de Western Blot. Si diera una falsa positiva no significa que desarrolles SIDA, simplemente que se van a tener que modificar las pruebas para saber si lo tienes.

¿Que la vacuna no contiene nanotecnología?

Bueno, desde mi limitado conocimiento de la física, te afirmaría que no contiene nanotecnología. Es una forma de manejarte, aunque existe una película de ciencia ficción en la que se reduce un submarino a tamaño microscópico para reparar tejidos cerebrales.

Se habla que existen nanobots. “Robots microscópicos” para reparan lesiones que tenga el cuerpo, rebasa mi conocimiento.

La vacuna viene en frascos de cinco o más dosis, con un plástico que está separado, sellado. Al nanobots “Hélice” -no un chip- al poseer mayor peso molecular sólido se precipitaría y probablemente quedaría en la última dosis o en el fondo del frasco. Ofrezco disculpas por ser un poco incrédulo.

El confinamiento disparó la agresividad y la angustia. Aparecen mutaciones capaces de evadir anticuerpos y en consecuencia la inmunización, como la variante brasileña E484k, con altas tasas de infección. La juventud incrédula, con menos casos de gravedad, su proceder establece “La diferencia entre la vida y la muerte para otro ser humano”.