Alistan vuelta al trabajo

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Trabajar de manera virtual con seleccionados no es lo mejor, afirma Bryan Herrera Chanona, multimedallista chiapaneco que actualmente se hace cargo del equipo estatal de Poomsae de Condeba, con quienes ha buscado alternativas, pero que reconoce la limitante de no poder trabajar en persona.

“Para preparar atletas no es lo mejor, si se trata de entrenamientos en línea; para mantenerse en actividad si, está bien, no puedes ir a tu gimnasio, puedes recibir una clase normal, pero para trabajar alto rendimiento no es lo mejor hacer clases virtuales”, señaló.

En días recientes, Herrera Chanona conversó de manera virtual con un entrenador y un grupo de interesados en el estado de Veracruz, para exhibir algunos movimientos pero es ahí donde reconoce que no es la mejor vía.

“Las charlas virtuales apenas las comenzamos, es más una clase para un profesor y amigos de Veracruz, fueron como 20 los que estuvieron pendientes y con la selección que tengo de Condeba lo intentamos pero no es la mejor vía para hacerlo.

“Afecta, porque hay cuestiones muy técnicas, cuando ya estás trabajando con seleccionados, cuando buscas medallas, puede afectar en los detalles técnicos. Puedes estar trabajando algo y en lo digital se pierden los detalles; incluso, en el día a día en persona es complejo, en lo digital o virtual es peor, puedes realizar una modificación en la técnica que te obligue a comenzar de cero”, confesó.

Sobre cómo está trabajando con el equipo que tiene a cargo, el atleta reconocido en el plano internacional como uno de los mejores exponentes del Freestyle, explicó lo que hace a la espera de volver pronto para trabajar como se debe.

“Optamos por ejercicios, algunos videos y seguir con lo que se había trabajado, perfeccionando lo que avanzaron y retomar cuando volvamos; se trabajan repeticiones y dinámicas que se les entrega, mandan videos y ahí corregimos. Pero son cosas que ya están trabajadas”, finalizó.