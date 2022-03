Busca revancha en el “Coloso”

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Con una presentación que no dejó contento al público, Edwin Espinoza busca continuar con su carrera boxística, y para ello retomó su entrenamiento y buscará una revancha en las carteleras de “Viernes de Knockout” en cuanto la contingencia por el Covid-19 permita volver a la normalidad.

Esta pausa que el deporte en general ha presentado por la pandemia, representa la oportunidad de “oro” para Edwin de volver a sus entrenamientos y estar a tope de cara a lo que busca, sea su siguiente presentación en territorio chiapaneco.

Se ha detallado que este púgil estaría contemplado entre los primeros en presentarse en el coloso del boxeo y lucha libre de la capital chiapaneca, el Centro Deportivo “Roma”; para ello ha estado en constante trabajo para conseguir regresar en óptimas condiciones.

“Pensé muy bien las cosas y esta contingencia me está dando el tiempo para retomar muy bien mi entrenamiento porque quiero hacer cosas trascendentes, ahora vengo con otra mentalidad y estoy ansioso para regresar al ring”, manifestó quien fuera medallista de oro en la Olimpiada Nacional.

Señaló que la cuarentena le ha caído como “anillo al dedo” y el análisis sobre lo que se busca no se ha hecho esperar: “A mí y algunas personas la cuarentena nos ha favorecido porque es en las vicisitudes donde analizamos nuestra vida y valoramos las cosas y me di cuenta que nunca es tarde para regresar al buen camino, pero también debo reconocer a la gente que ha estado conmigo, como mi hermano Jimmer, un boxeador excepcional”.

Actualmente, entrena en el gimnasio JJ Solís, donde se prepara para una posible revancha contra Pablo Pech de Quintana Roo, a quien enfrentó a mediados de octubre de 2019 en el Centro Deportivo “Roma”.

“Busco la revancha, sé que no es un rival fácil, pero ahora sí estamos comprometidos y con la responsabilidad de hacer realidad los sueños. No es excusa pero en la pelea pasada no me preparé bien, el peso me dio mucha lata y todo eso influye”, indicó.