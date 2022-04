CD Leganés hará visorías

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Como parte del Draft México 2021 el próximo 7 y 8 de abril el CD Leganés de España realizará visorías en Tuxtla Gutiérrez para que jóvenes talentos se unan a las filas de sus equipos varonil y femenil e inicien su formación en el viejo continente.

El CD Leganés contempla visorear a jugadores de las categorías sub 15, sub 17, sub 20 de la rama varonil, en tanto que en la rama femenil se tiene contemplada la categoría libre.

“Se realizarán dos filtros para las diversas categorías de la rama varonil, y dependiendo del número de jugadoras de la femenil determinaremos si se hace uno o dos filtros. Esta es una gran oportunidad que tienen las y los jugadores para ser visoreados por un equipo de renombre de España. A veces, la gente cree que no se puede salir del país para cumplir sus sueños, pero sí es posible y lo importante es dar el primer paso para salir de la zona de confort”, mencionó la entrenadora Alexa Zenteno.

Alexa Zenteno recordó que en la anterior visoría de la AD Alcorcón dos jugadores chiapanecos fueron seleccionados para entrenar con el club, lo que significó “una oportunidad invaluable” para los futbolistas.

“Cuando vino Alcorcón nos fue súper bien porque un chico que no tenía proceso de segunda y de tercera se fue a España por 15 días, lo seleccionaron, a él le pidieron quedarse, pero por temas externos no pudo y ahorita está en correcaminos. El objetivo es que en este Draft sean más los que lleguen a las visorías, en el caso de la rama femenil esperamos 70 chicas y que alguna se vaya a España a probar”.

En lo que refiere al costo para la visoría, Alexa Zenteno, dijo que este “tiene un valor de 350 pesos, que incluye ficha de registro y atención de fisioterapia”. Cabe mencionar que el Draft México 2021 y el curso se ha llevado a cabo en otras ciudades como Hidalgo y la Ciudad de México.

Por otra parte, la estratega comentó que tanto el curso a entrenadores como el Draft contarán con un protocolo sanitario para evitar contagios de COVID- 19, dichas medidas se organizaron junto con el CD Leganés.

“Tenemos un protocolo generado con el Leganés, estamos en semáforo verde, pero seguiremos con los cuidados, por ejemplo, los grupos estarán conformados por 22 jugadores y la entrada es de un lado, la salida por otro, habrá tapete sanitizante y la toma de temperatura”, indicó.

Asimismo, la estratega femenil informó que las diversas actividades del CD Leganés se realizarán en la cancha sintética “Salvador Cabañas”, ubicada a un costado del Estadio “Víctor Manuel Reyna” en Tuxtla Gutiérrez.

Para mayores informes del Draft México 2021 y el curso para entrenadores la entrenadora Alexa Zenteno puso a disposición los números: 9613042960 y 9613222179.