Eleva competencia, dice el “Tata”

Agencias

Diario de Chiapas

Tata Martino alista el debut de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana, un delantero que elevará la competencia en el Tricolor

Después de la primera semana de trabajo de Rogelio Funes Mori con la Selección Mexicana, Gerardo Martino comentó que el delantero cumple con todas las cualidades que debe de tener un jugador para incrementar la competitividad del equipo.

«Siempre se convocará a futbolistas que ayuden a crecer al resto, que mejore la competitividad del grupo y por supuesto que tenga un rendimiento acorde a un futbolista seleccionado. Me parece que él cumple con toda estas aristas y lo que resta es que tenga individualmente también un buen desarrollo», indicó el técnico argentino.

Sobre la presión que pudiera tener Rogelio Funes Mori por su debut en la próxima Copa Oro, el entrenador señaló que un jugador profesional, como el delantero naturalizado mexicano, debe de estar acostumbrado a este tipo de encuentros.

«Yo creo que, hoy por hoy, un futbolista profesional sabe vivir y convivir con esa presión, mucho más un futbolista de alta competencia como es un futbolista de selección. Por lo cual, más allá de lo que yo pudiera decirle, me parece que lo que uno tiene que confiar es en la capacidad de ellos para absorber este tipo de presiones y para saber desarrollar su juego, entendiendo en este caso especial también su presión sobre su figura y su posición en el partido».

En relación al respaldo que brindó Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por no convocar a Javier Hernández y sí a Funes Mori, Martino comentó que desde el primer día que llegó al combinado nacional nunca se le dictó la línea de su convocatoria.

«No entiendo que la convocatoria no dependan única y exclusivamente del técnico y del entrenador. La verdad si hubiera habido algo diferente son temas para presentarle al entrenador. Sí cuando a mí me dice hay jugadores que no pueden ser convocados, yo puedo decidir si quiero estar o no quiero estar. Cuando eso no sucedió, porque es una de las cosas que pregunto, de tener mi convocatoria con absoluta libertad, todo lo que pasa en materia de convocatoria de los jugadores que entran y los que salen, depende pura y exclusivamente de mí y de mi cuerpo técnico».