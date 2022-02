Entre lágrimas, Messi se despide del Barca

Agencias

Diario de Chiapas

Hace tres días el mundo del fútbol sufrió un terremoto emocional pocas veces visto tras el anuncio de la no renovación de Lionel Messi con el Barcelona, equipo en el que permaneció 20 años.

El astro argentino no logró llegar a un acuerdo con el club catalán, por lo que ahora busca equipo para continuar con su brillante carrera.

Se habla muchísimo del PSG, donde se reencontraría con su amigo Neymar. Incluso en Francia ya se especula con el martes como posible día de presentación de Messi en la mismísima Torre Eiffel.

Antes de eso, la ‘Pulga’ ofreció una rueda de prensa para despedirse del club y de la afición en una emotiva ceremonia donde hubo lágrimas por parte del astro argentino.

“Yo había bajado un 50 por ciento mi ficha, cerramos el contrato y luego no se me pidió nada. Eso que escuché que me pidieron que me bajar un 30 por ciento más es mentira. Hay muchas cosas que dicen que no son verdades y así fue todo”, dijo en conferencia de prensa.

PSG la posibilidad

“Es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas de clubes que se interesaron”.

“Con Laporta lo tenía todo arreglado. En último momento por el tema de LaLiga no se pudo hacer. Teníamos todo acordado, pero no se pudo hacer”

“Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible. Escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, te puedo asegurar que de mi parte hice todo lo posible porque quería quedarme, el año pasado no quería quedarme y lo dije”.