Guerra se despide temprano de ROC

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Benito Guerra culminó su participación en Race of Champions con buen sabor de boca al competir junto a los mejores pilotos del mundo.

El mexicano empezó el segundo día de Race of Champions SNOW+ICE en un enfrentamiento contra la joven promesa del rallismo Oliver Solberg a bordo de un Polaris PRO XP. A pesar de su experiencia, Guerra no logró hacer menor tiempo que Solberg, quien lo dejó fuera por solo 2.846 segundos.

El representante de Escudería Telmex, sale de esta edición de ROC seguro y confiado con su manejo e identificando áreas a mejorar.

“La batalla, yo siento que manejé bien y quizás cometí errores de trazado o de tracción. Lo hice bien, no cometí un error marcado que pudiéramos decir “ahí perdí”, no fue eso, fue más bien que no encontraba la tracción como él la debe de saber encontrar al ser un piloto local, y que sabíamos que maneja y entrena en nieve y en hielo desde hace ya años, y que aprendió en esta superficie. No me siento mal, me siento que perdí contra un piloto que estoy seguro de que va a marcar una época también en el rallismo mundial. El tiempo me dará la razón,” declaró Guerra.

A pesar de no haber pasado, se va con buen sabor de boca, de seguir luchando y enriquecer su experiencia. El mexicano declara que esta superficie pudo haberse convertido en su superficie favorita, la cual espera trabajar más después de llevarse aprendizajes en esta edición de Race Of Champions.

“Lo que me llevo de esta edición de ROC SNOW+ICE es principalmente el sabor de boca de estar con los mejores pilotos del mundo nuevamente, de ser uno de ellos, y de haber hecho un papel digno, que no tuvimos ningún tropiezo ni ningún desperfecto en esta edición, que gané 2 de 3 carreras que corrí”, reveló Benito Guerra