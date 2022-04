Las Vegas, sin mexicanos

Agencias

Diario de Chiapas

El mes patrio siempre ofreció la oportunidad de ver a boxeadores mexicanos en el ring en los Estados Unidos, pero, este año la fecha de la conmemoración de la Independencia de México no se podrá observar las batallas con carteleras que puedan contemplar la participación de pugilistas aztecas en esta ocasión.

Las causas de que no haya mexicanos en Las Vegas son muchas, y la pandemia del Covid-19 es la principal, pero también hay otras combinaciones que no hicieron posible que Canelo estuviera en el ring de la T-Mobile Arena o de la MGM Grand Garden Arena para escenificar la batalla principal del mes. El hecho de que no hubiera acuerdo con Golovkin y tampoco con Callum Smith o Billy Joe Saunders, terminó provocando un pleito legal entre Álvarez y Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya y DAZN.

Para este sábado por la mañana, se suponía que habría muchos mexicanos llegando para dar ‘El Grito’ en Las Vegas. Que si no se tenían boletos para ver la pelea como es la tradición, entonces habría que buscarlos a como diera lugar, era el día de hacer las últimas apuestas y alistarse para lo que suele ser uno de los mejores eventos del año, boxísticamente hablando.

Si bien el año pasado no estuvo Canelo tampoco, sí estuvo Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete escoltando a una figura como Tyson Fury. Pero en 2017 y 2018 Canelo se enfrentó a GGG y este septiembre iba a ser la tercera batalla; no sucedió.

La mala noticia es que tampoco estuvieron listas otras estrellas mexicanas. Miguel Berchelt tenía en agenda una pelea hasta noviembre con Óscar Valdez, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada tenía pelea hasta octubre o noviembre, y Navarrete hasta el 9 de octubre,

Andy Ruiz apenas está por meterse al gimnasio, Julio César ‘Rey’ Martínez regresaría hasta octubre o noviembre, Jaime Munguía y Elwin Soto pudieron ser parte, pero los problemas de DAZN con Golden Boy Promotions no se los permitieron, y no hubo reemplazo disponible.