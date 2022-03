Listo para el relevo

Agencias

Diario de Chiapas

Andrés Lillini, director técnico interino de Pumas, aseguró que en su vida no planeó ser director técnico en Primera División, por lo que su cargo al frente de los auriazules es por un interinato, aunque no teme hacerle frente al reto.

“No planifiqué mi vida para ser técnico de Primera División. Nos va a ir bien en esto, pero no planifico mi futuro como técnico de primera como sí Israel (López) tiene una carrera como entrenador. Soy alguien que aquí va a estar porque le puse el pecho a las balas a tres días que inicie el torneo, pero no veo mi vida como técnico de primera”, dijo en conferencia de prensa tras el empate ante Rayados.

Además, enfatizó que la pregunta sobre su continuidad en el banquillo va dirigida hacia Jesús Ramírez, quien es el director deportivo de la institución y quien decidirá con Leopoldo Silva, presidente del club, al estratega final para el Guard1anes 2020.

“En cuanto a mi continuidad, tienen que hablar con Jesús Ramírez porque no estoy en condiciones de hablar de eso. No hemos hablado de nada porque me meto en los partidos. Pienso que él junto al presidente tomarán la mejor decisión para el club”, aregó.

Lillini reconoció que a Pumas se le critica por la falta de inversión o la falta de bombas que hay en cada mercado de fichajes, pero enfatizó que este grupo se dirige solo y él llegó con un esquema que es la base de la institución y los jugadores hicieron el trabajo solos.