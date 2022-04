‘Míchel’ no se arrepiente

Agencias

A tres días de la presentación de Pumas en el Guardianes 2020, ‘Míchel’ renunció. Argumentó que eran por problemas familiares, aunque después aseguró que también fue por la salida de futbolistas como Víctor Malcorra y Pablo Barrera. Sorprendentemente los Universitarios van invictos en el certamen y comparten el liderato con Cruz Azul. Al ver este andar de los del Pedregal, el técnico español no se arrepiente de haberse ido. “No me arrepiento (de haberme ido); por ahí se demostró con (David) Patiño que puede existir (en los primeros sitios), pero para mantener un equipo tan grande como Pumas y con tanta afición como Pumas en la élite, se necesita mucha más consistencia y eso pasa también por una situación económica que el club ahora mismo no puede mantener y eso no es fácil, luchar contra los grandes, lo vamos a ir viendo a medida que el campeonato se vaya acercando a la Liguilla”, platicó en entrevista para Fox Sports.

En el poco tiempo que estuvo con Pumas, ‘Míchel’ le dio salida a distintos jóvenes al igual que Andrés Lillini, en este momento le está dando resultado al club, pero esto no será suficiente en un futuro próximo, argumenta el español.

“Es una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para estar muchos años en el top del futbol mexicano, pero es necesaria, además hay jugadores que cuando les dan la oportunidad de jugar demuestran que tiene un gran nivel”, puntualizó.

Alfredo Saldívar le costó puntos al ex jugador del Real Madrid en el último torneo que disputó con los Pumas, por lo mismo se empezó a hablar de un nuevo guardián en la puerta universitaria, este fue Alfredo Talavera. ‘Tala’ arribó con críticas por su edad, sin embargo, pasan los partidos y con sus atajadas ha callado a más de uno. ‘Míchel’ reconoce al guardameta como un líder.

“Hay una circunstancia que no sé si se estará valorando mucho en México, que por primera vez en ese vestidor o por lo menos en el tiempo que he seguido a Pumas y he sido entrenador hay un líder en el campo y fuera; ese es Talavera”, detalló.