Señalan simulación

La expulsión del zaguero colombiano Eduard Atuesta ha sido apelada por Los Ángeles FC, aludiendo simulación del portero Guillermo Ochoa, ya que el equipo de la MLS quiere llegar completo a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Tigres.

Hérculez Gómez, comentarista de ESPN, afirmó que Los Ángeles FC ya envió una carta a las autoridades pertinentes de la Concacaf y diferentes ángulos del video del partido de vuelta que sostuvo contra el América en el cual resultó expulsado Eduard Atuesta.

Sabe Hérculez que se trata de imágenes que no ha visto el público de la jugada de Guillermo Ochoa. “Se pretende que le quiten la tarjeta roja (a Eduard Atuesta). Ellos están seguros que con el video que tienen, que muestra una simulación de Ochoa y que no lo tocó. Hablé con gente del club y me comentó. Aún no he visto el video, pero me aseguran los oficiales que es evidente; personalmente, veo difícil que quiten esa roja”.

Considera el comentarista de ESPN que si le quitan la roja al defensa de Los Ángeles FC, “será un gran plus para el equipo, porque Eduard Atuesta es un jugador muy importante, para mi gusto el segundo jugador más importante de Los Ángeles FC, detrás de Carlos Vela; pero si no, pues cambia mucho, ya que Tigres es un muy bien rival en términos de proposición y cuando no tienes un contención fijo para proteger esa línea defensiva que, insisto, ha sufrido mucho este año y te puede complicar la vida”.

Agrega que es irónico que la grandeza del futbol mexicano se está defendiendo por el equipo que muchos de México insisten que no es grande, el equipo de la década que es Tigres”, de ahí que considere que la final de clubes de la Concacaf será un gran espectáculo, “una final muy dividida. Desde el principio pensé que los felinos jugarían por el título”.

El martes 22, Tigres y Los Ángeles FC dirimirán el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, en Orlando, Florida.